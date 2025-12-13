Илон Маск назвал чизбургеры потрясающим и гениальным изобретением

«Обычно я не обедаю. Или, если ем, то совсем немного», — рассказал он.
Что касается ужина, Маск подходит к нему творчески. Он признался, что любит разнообразную кухню и выбирает блюда в зависимости от настроения и компании. Когда речь зашла о любимой еде, миллиардер без сомнений отметил, что отдаёт предпочтение американской кухне. На уточняющий вопрос он добавил, что если бы ему пришлось есть одно блюдо всю жизнь, это был бы чизбургер.
«Чизбургеры — это потрясающе. Это гениальное изобретение», — добавил предприниматель.