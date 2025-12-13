Популярные темы
Илон Маск назвал чизбургеры потрясающим и гениальным изобретением

Американский предприниматель Илон Маск подробно рассказал о своём ежедневном рационе и назвал самое лучшее блюдо в мире. В подкасте с супругой советника президента США Кэти Миллер, бизнесмен рассказал, что его утро начинается очень просто и сытно — со стейка, яиц и кофе.

Источник: Life.ru

«Обычно я не обедаю. Или, если ем, то совсем немного», — рассказал он.

Что касается ужина, Маск подходит к нему творчески. Он признался, что любит разнообразную кухню и выбирает блюда в зависимости от настроения и компании. Когда речь зашла о любимой еде, миллиардер без сомнений отметил, что отдаёт предпочтение американской кухне. На уточняющий вопрос он добавил, что если бы ему пришлось есть одно блюдо всю жизнь, это был бы чизбургер.

«Чизбургеры — это потрясающе. Это гениальное изобретение», — добавил предприниматель.