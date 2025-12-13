Илон Маск назвал чизбургеры потрясающим и гениальным изобретением

Что касается ужина, Маск подходит к нему творчески. Он признался, что любит разнообразную кухню и выбирает блюда в зависимости от настроения и компании. Когда речь зашла о любимой еде, миллиардер без сомнений отметил, что отдаёт предпочтение американской кухне. На уточняющий вопрос он добавил, что если бы ему пришлось есть одно блюдо всю жизнь, это был бы чизбургер.