Илон Маск может стать первым триллионером

Главное из них — увеличить рыночную капитализацию Tesla до 8,5 триллиона долларов, то есть почти в шесть раз по сравнению с нынешним уровнем. На данный момент компания оценивается менее чем в 1,5 триллиона и замыкает десятку мировых лидеров. Для сравнения: единственная фирма, сумевшая достичь отметки в 5 триллионов долларов, — Nvidia, и то лишь ненадолго.