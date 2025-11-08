Илон Маск может стать первым триллионером

Илон Маск получил шанс стать первым триллионером в истории — но только если превратит Tesla в самую дорогую компанию мира. Акционеры компании одобрили для него рекордную премию в один триллион долларов, которую он сможет получить в течение 10 лет, выполнив серию крайне амбициозных условий.
Главное из них — увеличить рыночную капитализацию Tesla до 8,5 триллиона долларов, то есть почти в шесть раз по сравнению с нынешним уровнем. На данный момент компания оценивается менее чем в 1,5 триллиона и замыкает десятку мировых лидеров. Для сравнения: единственная фирма, сумевшая достичь отметки в 5 триллионов долларов, — Nvidia, и то лишь ненадолго.
Кроме роста капитализации Маску предстоит продать 20 миллионов автомобилей, подключить 10 миллионов подписчиков на систему автономного вождения Full Self-Driving (FSD), запустить миллион роботов и роботакси, а также существенно увеличить прибыльность компании. За выполнение каждого из 12 пунктов плана он будет получать по 1% акций Tesla — в случае успеха доля Маска может вырасти примерно до 25%.
Совет директоров признал, что столь щедрый контракт — попытка удержать Маска во главе компании. Ранее обсуждался его возможный уход в пользу других проектов — SpaceX, xAI или X (Twitter). Теперь, по данным Engadget, инвесторы хотят, чтобы бизнесмен «сфокусировался исключительно на Tesla и перестал распыляться».
Однако выполнить условия будет непросто. За последний год из компаний Маска ушли десятки топ-менеджеров, а аналитики Bloomberg и Reuters отмечают: даже при частичном выполнении целей миллиардер всё равно заработает десятки миллиардов, но до заветного триллиона путь будет «длиннее и сложнее, чем полёт на Марс».