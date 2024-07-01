Илон Маск анонсировал выход новой версии искусственного интеллекта Grok

Grok был создан под вдохновением сотрудников xAI от путеводителя из научно-фантастических романов Дугласа Адамса «Автостопом по галактике». Grok выгодно отличается от других генеративных ИИ тем, что получит доступ к информации в интернете в режиме реального времени. Датасетом для программы xAI служит соцсеть X.