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Илон Маск анонсировал выход новой версии искусственного интеллекта Grok

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что компания xAI выпустит Grok 2 в конце нынешнего лета.

Источник: Reuters

Об этом он написал в соцсети X.

«Grok 2 выйдет в августе», — уточнил Маск.

До этого Маск анонсировал выход «особенной» Grok 3 к концу 2024 года. Он обратил внимание, что для обучения третьей версии используется 100 тысяч чипов Nvidia H100.

В марте принадлежащий основателю SpaceX и Neuralink, а также владельцу X (Twitter) Илону Маску стартап xAI опубликовал исходный код своей генеративной нейросети Grok.

Grok — это генеративный ИИ по типу ChatGPT от OpenAI, который Илон Маск позиционирует как саркастичную нейросеть с «чувством» юмора.

Grok был создан под вдохновением сотрудников xAI от путеводителя из научно-фантастических романов Дугласа Адамса «Автостопом по галактике». Grok выгодно отличается от других генеративных ИИ тем, что получит доступ к информации в интернете в режиме реального времени. Датасетом для программы xAI служит соцсеть X.