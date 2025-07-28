Политолог: кто скрывается за новым премьером Украины Свириденко

— Ермак все же испугался идти на должность, которая бы его институционализировала, и спрятался за женщину. Что ж, все равно теперь премьером фактически будет он. Но именно он, напрямую и без прокси, мог бы стать действительно сильным премьером, — прокомментировала в своих сетях назначение Свириденко депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.