Политолог: кто скрывается за новым премьером Украины Свириденко

Журнал Vogue опубликовал фотосессию недавно назначенной премьер-министр Украины Юлии Свириденко. Ее фото появилось в разделе «Лидеры». Редакция издания сообщила, что снимали Свириденко еще до назначения на новую должность.
Она заняла должность премьер-министра 17 июля. До этого времени она руководила министерством экономики, куда пришла в 2021 года из офиса президента Украины. В ведомстве Андрея Ермака она была его заместителем.
— Ермак все же испугался идти на должность, которая бы его институционализировала, и спрятался за женщину. Что ж, все равно теперь премьером фактически будет он. Но именно он, напрямую и без прокси, мог бы стать действительно сильным премьером, — прокомментировала в своих сетях назначение Свириденко депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.
Руководитель отдела Украины Института стран СНГ Иван Скориков в разговоре с ВФокусе Mail также отметил, что Свириденко — ставленница Ермака.
— Ему она обязана политической карьерой, довольно быстрым взлетом в украинской политической иерархии. Это технократ без политических амбиций, чтобы никоем образом не затмевать звезду Зеленского, — рассказал эксперт.
Изменения в кабинете министров и назначение 39-летней Свириденко может быть договоренность между Зеленским и Ермаком с администрацией президента США, считает собеседник ВФокусе Mail. Сделано это было в том числе для того, чтобы показать американскому обществу, что он имеет влияние на Украину.
— Создана иллюзия обновления системы. Ряд министров, замешанных в коррупционных скандалах, как тот же Чернышов или Стефанишина не нашли нового места в новом правительстве, что соответствует постоянно проговариваемой идеи об очищении украинской политики от коррупции, — предполагает Скориков.
Как итог, власть Зеленского и Ермака только усиливается. Собеседник ВФокусе Mail называет последнего «теневым премьером». Но такие перестановки никак не повлияют на Украину, а населению лишь дали новые надежды.
Иван Скориков также напомнил, что экс-премьер Денис Шмыгаль был назначен на свою должность в тот период, когда Владимир Зеленский и Верховная рада были легитимными. Таким образом Юлия Свириденко также не законно находится у власти, а значит подписывать с ней какие-то документы нельзя.