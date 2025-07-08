Иллюзия миротворца: Как Трамп увеличивает экспорт американского ВПК

За первые три месяца 2025 года страны Евросоюза, Великобритания и Канада уже вложили в оборону Украины $23,5 млрд в виде закупок вооружения у США и вложения в развитие военной инфраструктуры под нужды Украины. До конца года планируется потратить еще $40,6 млрд, из которых основная часть, как понимается, также пойдет на закупку американского вооружения как для своих нужд, так и на нужды Украины. Что же касается США, то всего с момента начала СВО Пентагон по президентской программе передал Украине вооружения на сумму $31,7 млрд. Итого расходы партнеров по НАТО на поддержку Украины только за I полугодие 2025 года сопоставимы с бюджетом, потраченным Белым домом в течение трех лет. Очень хороший бизнес, как говорят в Штатах; Трамп также любит фразу «пис дил» («мирная сделка»).