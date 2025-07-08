Иллюзия миротворца: Как Трамп увеличивает экспорт американского ВПК

Наивная попытка обмануть Москву
Подобные «качели» администрации Трампа относительно российско-украинского военного конфликта не стоит рассматривать как изменения внешнеполитических амбиций США и уж тем более как истощение запасов Пентагона. По сути, команда Трампа использует административный ресурс для достижения тех или иных эффектов в реализации своей внутренней и внешней политики.
Недавний пример: весной 2025 года мировые и российские СМИ легко подхватили тезис о якобы конце Агентства США по международному развитию (USAID). Суть этой информационной операции Белого дома легко понять, зная административные нюансы работы команды президента США.
Тогда было принято решение о пересмотре иностранной помощи США, в соответствии с которым была объявлена якобы пауза в 90 дней для переоценки эффективности зарубежных программ. Прилюдное «истязание» USAID — это то, что было на поверхности. Госдеп США в течение 90 дней пересматривал документы стратегического планирования США по внешнеполитической деятельности, а это: общий стратегический план, объединенные региональные стратегии, стратегии функциональных бюро, стратегии по странам. Так происходила негласная переупаковка внешней политики США.
Таким же образом обстоит дело и с военными поставками США на Украину. Заявления Пентагона о якобы критически низких запасах вооружения и невозможности продолжения снабжения Украины — не что иное, как иллюзия, введение противника, то есть России, в заблуждение. На самом деле поставки вооружения на Украину тщательно спланированы и не выходят за критические рамки военных запасов Пентагона. А поводом к заявлениям о дефиците стала стандартная процедура аудита вооружения.
Плану по сдерживанию России исполняется 10 лет
Так, стратегические замыслы Вашингтона относительно ослабления России через предоставление вооружения Украине разрабатывались как минимум с 2015 года. С этого времени Вашингтон начал военную операцию «Атлантическая решимость» (Operation Atlantic Resolve, OAR) и запустил Европейскую инициативу сдерживания (European Deterrence Initiative, EDI).
В 2019 году замыслы по нанесению России стратегического поражения приобрели концептуальный вид в форме аналитического обзора RAND Corporation (признана в России нежелательной организацией) под названием «Ослабление России. Конкуренция с выгодной позиции». Согласно обзору, одним из факторов поражения России является снабжение Украины вооружением.
В рамках этих планов Пентагоном начиная с 2015 года в Европе значительно расширена военная инфраструктура: созданы базы хранения ресурсов, переброшены вооружения из запасов под видом учений НАТО. Американские поставки для ВСУ до 2022 года заключались в основном в передаче носимого пехотного вооружения.
Украина — повод обновить оружие
С началом военного конфликта США начали поставлять на Украину наступательное и оборонительное вооружение в рамках президентской программы списаний из запасов Пентагона. Поставляемое из запасов вооружение преимущественно морально устарело и зачастую требует ремонта, а на Украину, как страну-реципиента, накладывались финансовые обязательства по оплате и ремонту предоставленного вооружения.
Процесс перевооружения ВСУ, а с ним и армии Евросоюза был инициирован Вашингтоном в январе — июле 2024 года. Старт процессу был дан с принятием Закона о дополнительных ассигнованиях на безопасность Украины, 2024 г. (HR 8035), на сумму $60,7 млрд, из которых более 80% денежных средств было направлено на повышение оборонного потенциала США. В частности, ассигнования предназначались:
на строительство, закупку, производство, модификацию и модернизацию вооружения, военной техники, боеприпасов, специализированного оборудования и тренажеров в интересах Минобороны США;
на увеличение производственных мощностей государственных и частных предприятий — участников оборонной промышленности США, включая приобретение земель под строительство новых корпусов и филиалов;
на закупку и установку оборудования, приборов и станков для государственных и частных оборонных предприятий США;
на грантовую помощь союзникам США для приобретения американского вооружения.
В июле 2024 года Вашингтоном была оформлена новая концептуальная модель стратегии сдерживания России на ближайшие 10 лет. Стратегию опубликовали в американском журнале Foreign Affairs — ключевом «политическом маяке» для американских партнеров по всему миру. Согласно тексту, страны — союзники США по НАТО берут на себя основное бремя ответственности по усилению оборонного потенциала Украины посредством вовлечения последней в европейские институты с активной поддержкой ее экономики. Эти усилия, как предполагалось, позволят вести с Россией длительные переговоры на выгодных для себя основаниях.
США связали ЕС по рукам и ногам с помощью Украины
Первым этапом реализации стратегии стало заключение с января по июнь 2024 года 19 странами — союзниками США по НАТО соглашений о предоставлении гарантий безопасности Украине сроком на 10 лет. Среди подписантов 13 стран — члены Евросоюза.
Такая привязка позволила принудить Европу не только к военной поддержке Украины, но и к расширению оборонно-промышленного сотрудничества с Вашингтоном, что в основном заключается в покупках американского оружия через следующие программы Правительства США:
Программа финансирования иностранных военных операций (Foreign Military Financing Program, FMF), которая призвана обеспечить кредитованием процесс закупки странами-партнерами американского вооружения;
Программа иностранных военных продаж (Foreign Military Sales, FMS), которая способствует закупкам американского военного оборудования иностранным государствам.
Таким образом, заявление Белого дома от 7 июля о продолжении поставок вооружения Украине стало сигналом-отмашкой для европейских партнеров к увеличению своей активности по снабжению ВСУ. Своими «качелями» и манипулятивными заявлениями команда Трампа пытается заставить других членов НАТО тратить больше, переводя основные траты с президентской программы на программы FMF и FMS. Но такие закупки будут занимать больше времени. К примеру, уже известно, что Германия намерена купить у США две системы ПВО Patriot для Украины.
То есть 10-летние соглашения с Украиной — это мера поддержки американской оборонной промышленности через внешние военные заказы. В 2025 году на реализацию FMF Белый дом выделил $10 млрд, на сегодня около $4 млрд предоставлено американским союзникам по НАТО в качестве кредитных гарантий на закупку вооружений для Украины.
За первые три месяца 2025 года страны Евросоюза, Великобритания и Канада уже вложили в оборону Украины $23,5 млрд в виде закупок вооружения у США и вложения в развитие военной инфраструктуры под нужды Украины. До конца года планируется потратить еще $40,6 млрд, из которых основная часть, как понимается, также пойдет на закупку американского вооружения как для своих нужд, так и на нужды Украины. Что же касается США, то всего с момента начала СВО Пентагон по президентской программе передал Украине вооружения на сумму $31,7 млрд. Итого расходы партнеров по НАТО на поддержку Украины только за I полугодие 2025 года сопоставимы с бюджетом, потраченным Белым домом в течение трех лет. Очень хороший бизнес, как говорят в Штатах; Трамп также любит фразу «пис дил» («мирная сделка»).