Иллюстрация для первой книги о Гарри Поттере продана за $1,9 млн

Оригинальная акварельная картина, использованная для обложки первой книги о Гарри Поттере, побила рекорд по стоимости памятных вещей франшизы. Она была продана на аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке за $1,9 млн, что почти в четыре раза превышает предыдущий рекорд. Об этом сообщается на сайте аукциона.
Акварельная иллюстрация 23-летнего книготорговца Томаса Тейлора стала самым дорогим предметом о Гарри Поттере, когда-либо проданным на аукционе. Стоимость лота превзошла все ожидания — изначально его оценивали в $400−600 тыс. С момента первой продажи на аукционе в Лондоне в 2001 году за $108 280 (примерно 9,5 млн руб.) его стоимость выросла более чем на 1650% и составила $1,9 млн (почти 167 млн руб.).
Имя покупателя не раскрывается. Эта акварель украшала обложку первого издания «Гарри Поттера и философского камня» в 1997 году и была вновь использована в юбилейном переиздании к 25-летию книги.
А в пятницу завершатся торги рукописных «Сказок барда Бидля», первое упоминание которых значится в седьмой книге о Гарри Поттере «Дары Смерти». Цена на этот лот находится в пределах от $250 тыс. до $350 тыс.