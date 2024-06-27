Иллюстрация для первой книги о Гарри Поттере продана за $1,9 млн

Акварельная иллюстрация 23-летнего книготорговца Томаса Тейлора стала самым дорогим предметом о Гарри Поттере, когда-либо проданным на аукционе. Стоимость лота превзошла все ожидания — изначально его оценивали в $400−600 тыс. С момента первой продажи на аукционе в Лондоне в 2001 году за $108 280 (примерно 9,5 млн руб.) его стоимость выросла более чем на 1650% и составила $1,9 млн (почти 167 млн руб.).