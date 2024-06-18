Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иллинойс заполонили редкие цикады. Фотогалерея

Чикаго и округ ДеВитт (штат Иллинойс, США) заполонили редкие периодические цикады. Считается, что эти насекомые выбраются на поверхность раз в 13−17 лет.

11

Ученые утверждают, что это явление действительно уникальное, ведь насекомые проводят большую часть своей жизни под землей, прежде чем выбраться по туннелям на поверхность, чтобы вновь заселить ее для следующего поколения цикад.

Периодические цикады — насекомые, обитающие преимущественно в восточной части Северной Америки. Выползая на поверхность раз в 13 или 17 лет, они покрывают собой все вокруг.

Считается, что редкий выход периодических цикад происходит в мае-июне в штате Иллинойс, тогда на поверхность поднимаются сотни триллионов особей.

Тем временем в Нью-Йорке ожидается нашествие летающих пауков размером с ладонь.

Кристина Корчанова