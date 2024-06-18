Иллинойс заполонили редкие цикады. Фотогалерея

Ученые утверждают, что это явление действительно уникальное, ведь насекомые проводят большую часть своей жизни под землей, прежде чем выбраться по туннелям на поверхность, чтобы вновь заселить ее для следующего поколения цикад.
Периодические цикады — насекомые, обитающие преимущественно в восточной части Северной Америки. Выползая на поверхность раз в 13 или 17 лет, они покрывают собой все вокруг.
Считается, что редкий выход периодических цикад происходит в мае-июне в штате Иллинойс, тогда на поверхность поднимаются сотни триллионов особей.
Тем временем в Нью-Йорке ожидается нашествие летающих пауков размером с ладонь.
Кристина Корчанова