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Ильдар Абдразаков возглавит Севастопольский театр оперы и балета

Заслуженному артисту России, члену Совета при президенте РФ по культуре и искусству пожелала успехов министр культуры РФ Ольга Любимова.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Заслуженный артист России, член Совета при президенте РФ по культуре и искусству Ильдар Абдразаков назначен руководителем Севастопольского государственного театра оперы и балета. Об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова в своем официальном Telegram-канале.

«Руководителем Севастопольского государственного театра оперы и балета назначен Ильдар Абдразаков. Заслуженный артист Российской Федерации, лауреат Государственной премии Российской Федерации, солист Большого театра России и Мариинского театра, лауреат многочисленных российских и международных премий в области культуры и искусства, член Совета при президенте Российской Федерации по культуре и искусству», — говорится в сообщении.

Любимова также пожелала Абдразакову успехов и вдохновения для решения новых творческих задач.