Ильдар Абдразаков возглавит Севастопольский театр оперы и балета

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Заслуженный артист России, член Совета при президенте РФ по культуре и искусству Ильдар Абдразаков назначен руководителем Севастопольского государственного театра оперы и балета. Об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова в своем официальном Telegram-канале.
«Руководителем Севастопольского государственного театра оперы и балета назначен Ильдар Абдразаков. Заслуженный артист Российской Федерации, лауреат Государственной премии Российской Федерации, солист Большого театра России и Мариинского театра, лауреат многочисленных российских и международных премий в области культуры и искусства, член Совета при президенте Российской Федерации по культуре и искусству», — говорится в сообщении.
Любимова также пожелала Абдразакову успехов и вдохновения для решения новых творческих задач.