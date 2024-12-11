Ильдар Абдразаков возглавит Севастопольский театр оперы и балета

«Руководителем Севастопольского государственного театра оперы и балета назначен Ильдар Абдразаков. Заслуженный артист Российской Федерации, лауреат Государственной премии Российской Федерации, солист Большого театра России и Мариинского театра, лауреат многочисленных российских и международных премий в области культуры и искусства, член Совета при президенте Российской Федерации по культуре и искусству», — говорится в сообщении.