Какие иконы обязательно должны быть в каждом доме по церковным правилам

«‎‎Четких установок о том, каким образом должен формироваться красный угол, каким образом должны размещаться иконы, у православных христиан нет. По образу того, как строятся храмы Божьи, с размещением алтаря на восток, можно попробовать разместить красный угол у себя дома на восточной стороне. Но это не всегда бывает возможно в силу тех или иных причин. Поэтому хорошо разместить его там, где иконостас будет хорошо видно, то есть, если мы заходим в комнату, чтобы это был угол или стена, которая будет бросаться в глаза, будет на виду. Такое размещение напоминает нам о том, что мы всегда находимся в ведении Бога, и он всегда ждет, когда мы к нему обратимся», — рекомендует отец Александр.