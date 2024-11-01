Какие иконы обязательно должны быть в каждом доме по церковным правилам

Перед каждым из нас рано или поздно встает вопрос отношения к Богу, диалога с ним, что нужно делать, чтобы ощутить свою связь с Творцом. Иконы в домах православных христиан — многовековая практика, которая и по сей день находит свое отражение в жизни современного русского человека. Но какие именно образа должны быть в доме по церковным правилам и почему — на этот вопрос порой не сразу ответит даже церковно опытный человек. В нашей статье мы подробно разберем, для чего нужны иконы, какую роль они играют в духовной жизни, каковы рекомендации Церкви относительно их размещения в доме и формирования домашнего иконостаса.
Зачем нужны иконы в доме
Бог в православии часто сравнивается с любящим отцом — его необязательно видеть, чтобы почувствовать отеческую любовь, ведь вера часто познается именно сердцем. Но как дорога фотокарточка родного человека, каким теплом и благодарностью за все хорошее овеян взор на нее, так и икона для верующего служит милым образом любящего Создателя. К тому же людям обычно важна визуальная составляющая любого общения. Икона служит визуальным фокусом нашего внимания для молитвы, помогает верующим сосредоточиться на образе Бога, Богородицы или того святого, к которому они обращаются.
Согласно учению Церкви, первая икона Иисуса Христа появилась еще во времена его земной жизни. Этот образ был направлен им самим эдесскому царю Авгарю, просившему Спасителя исцелить его от проказы. Иисус не мог последовать к царю, но на просьбу посланного от Авгаря запечатлеть свой образ попросил принести воды и, умывшись, вытер лицо платом, на котором и отпечатался его Лик. Это изображение действительно можно назвать своего рода фотографией Бога, что делает его весьма ценным для христиан. Поэтому образ Бога так значим в домах верующих.
Иконы других святых тоже важны, ведь, если продолжить сравнение с родственниками, то на почетном месте в нашем доме часто красуется не только фото любимого отца, но также мамы, детей, супруга, братьев, сестер и других близких людей. Поэтому найти место в красном углу верующим стоит и для изображения Богородицы, и других святых, если их имена для вас важны.
6 икон, которые должны быть в каждом доме
Пожалуй, все та же аналогия икон с фотографиями родных закономерно приводит нас к мысли о том, что приобретение определенных образов — не строгий, единый для всех закон, а зов души. Например, иметь в доме иконы всех почитаемых в православии святых невозможно, да и смысла в этом немного. Но в вашем иконостасе наверняка займут почетное место изображения тех праведников, наиболее близких вашему сердцу, к которым вы обращаетесь с молитвенными просьбами.
Тем не менее есть некоторые сложившиеся правила в традиции иконопочитания, которые следует учитывать, формируя домашний иконостас. Например, иметь в доме образ Матроны Московской, но не найти места для Иисуса Христа нельзя, ведь именно он и стал началом и причиной святости своих последователей. Разберем подробнее, какие иконы должны быть в доме верующего.
1. Образ Спасителя
Любая икона Иисуса Христа обычно венчает домашний иконостас, располагаясь по центру в его верхней части. Это может быть «Спас нерукотворный», «Воскресение Христово», «Вознесение Господне» и любые другие изображения Господа.
2. Распятие
Фигура креста небольшого размера (обычно выполнена из дерева) с изображенным на ней распятым Спасителем служит символом христианской веры. Как правило, распятие ставят рядом с образом Иисуса Христа на иконостасе, иногда его помещают прямо у изголовья кровати.
3. Икона «Троица»
Оригинальный образ написан Андреем Рублевым. Это символ важного постулата православной веры — троичности Бога (Отец, Сын, Святой Дух). Икона будет уместна в домашнем иконостасе, ее также можно расположить по центру.
4. Икона Богородицы
Таковых написано достаточно много. Выбирайте тот образ Богоматери, который наиболее мил вашему сердцу. Расположите икону рядом с Богом. Обратите внимание, что иконы Богородицы обычно располагаются слева от Спасителя.
5. Иконы покровителей
Найдите место для образов святых покровителей членов вашей семьи, то есть тех святых, имена которых вы и ваши домочадцы получили при крещении.
6. Иконы почитаемых вами святых
Не забывайте и про тех святых, которые по определенным причинам вам особенно дороги. Традиционно в России известными и любимыми святыми считаются Николай Угодник, Матрона Московская, Сергий Радонежский, Ксения Петербургская, Серафим Саровский. Еще несколько веков назад широко почитаем на Руси был образ Параскевы Пятницы. Святой часто молятся о женском благополучии — удачном замужестве, семейной жизни, бытовых устройствах, деторождении. А малоизвестные образа Гавриила Белостокского или Стилиана Пафлагонского прекрасно впишутся в иконостас детской комнаты.
Где нужно расположить иконы в доме
Верующие относятся к иконам с благоговением и любовью, потому что имеют глубокое почитание к тому, кто на них изображен. Обычно иконостас располагается в самой видной части жилища, именуемой красным углом или божницей. Традиционно его обустраивают в восточной части дома. Это связано с тем, что с востока приходит солнце и приносит свет, это самая светлая часть комнаты. Восток — символ правды, света и добра, как говорится в Священном Писании, он есть «Солнце Правды» (1). Помимо этого, именно на Востоке родился Сын Божий.
Эта традиция сохраняется и поныне, но планировка современных квартир не всегда позволяет расположить иконостас именно так. В таких случаях располагать домашнюю божницу нужно в светлом месте с удобным проходом, чтобы можно было комфортно чувствовать себя во время молитвы. Рассмотрим подробнее, где можно расположить иконостас.
В спальне
Когда мы встаем, первое, что желательно сделать — обратиться к Богу с благодарностью и попросить сил на новый день. А после тягот дня уместно поблагодарить Всевышнего за все и попросить спокойного сна. Для верующего человека такие молитвенные обращения — обычная практика. Существует ряд молитвословий, рекомендованных церковью к прочтению, которые называются утренним и вечерним правилом. Для них иконостас нужен в спальне.
На кухне
Аромат свежих пирогов и горящая перед иконами в углу лампадка — сочетание, создающее уют и умиротворение для многих. Молитва же служит лучшей приправой к приготовлению пищи и самой трапезе, это духовная соль. На кухне в виде иконостаса можно поставить складень — изображение Господа и Богородицы. Хорошо будет добавить икону «Тайная вечеря».
«Существует традиция вешать над столом икону “Тайная вечеря”, где Иисус Христос возлегает за этим тайным мистическим ужином, на котором утверждает Таинство Евхаристии — главное для православных христиан», — рассказывает иерей Александр Тимонин, клирик кафедрального собора святого благоверного князя Александра Невского в Волгограде.
Рабочий кабинет
Если в доме имеется таковой, не упустите возможность освятить его наличием святых ликов. Если вы будете взирать на них и мысленно обращаться за помощью, ваши дела будут спориться успешнее.
Детская комната
Господь, Богородица, Стилиан Пафлагонский, святые покровители ваших детей — пусть эти образа будут занимать достойное место на полке в комнате вашего ребенка. Жизнь детей будет более спокойна, умиротворена, наполнена физическим и духовным здоровьем, если перед глазами будет пример духовного совершенства.
Как правильно устроить красный угол в доме
Красный угол в доме — главное место сосредоточения святых образов, поэтому хочется сформировать его красиво, достойно и согласно церковным рекомендациям. Каким же образом лучше всего его устроить? Ответить на этот вопрос мы попросили эксперта, иерея Александра Тимонина.
Где разместить
«Четких установок о том, каким образом должен формироваться красный угол, каким образом должны размещаться иконы, у православных христиан нет. По образу того, как строятся храмы Божьи, с размещением алтаря на восток, можно попробовать разместить красный угол у себя дома на восточной стороне. Но это не всегда бывает возможно в силу тех или иных причин. Поэтому хорошо разместить его там, где иконостас будет хорошо видно, то есть, если мы заходим в комнату, чтобы это был угол или стена, которая будет бросаться в глаза, будет на виду. Такое размещение напоминает нам о том, что мы всегда находимся в ведении Бога, и он всегда ждет, когда мы к нему обратимся», — рекомендует отец Александр.
Порядок расположения икон
«Будет хорошо икону Господа разместить выше других, остальные — ниже. Можно разместить так: икона Иисуса Христа, икона Божией Матери, далее идут ветхозаветные пророки, апостолы и уже потом иконы других святых. Есть такая благочестивая традиция: иметь у себя дома иконы с изображением событий больших церковных праздников, но их держать в укромном месте и выставлять их дома в дни этих праздников. Например, в день Рождества Христова, Пасхи
Где нельзя вешать иконы в доме
Подобно тому, как храм считается территорией церковной общины верующих, жилище человека — место определенной семьи, малой церкви (именно так принято называть семью в православии). Поэтому нет такой комнаты в доме, которая стала бы неподходящей для размещения икон. В виде исключения можно назвать лишь следующие места, размещать лики святых в которых будет просто неблагоговейно и непристойно:
ванная комната;
туалет;
балкон;
подсобные помещения (например, кладовая).
Где можно покупать иконы для дома
Традиционным, доступным и надежным способом приобретения икон стала их покупка в церковной лавке. При любом храме или монастыре всегда таковая есть. В ней можно купить практически любую икону.
Бывают случаи, когда, пройдя не один храм, вы так и не встретили икону, которую искали, например, образ оказался редким, как образ Стефаниды Дамасской, икона Богородицы «Спорительница хлебов». В такой ситуации можно заказать икону в иконописной мастерской. Обычно они встречаются при монастырях. Как правило, монахи пишут иконы вручную, после чего сразу освящают.
Отец Александр Тимонин считает, что нужно обратить внимание еще на кое-что при покупке икон: «Конечно, мы не ошибемся, покупая иконы в иконной лавке при храме или монастыре. Но стоит различать иконы напечатанные либо нанесенные какими-то современными технологиями, краской на поверхность. Это, как правило, иконы с достаточно демократичными ценами. Вторая группа икон — рукописные, которые пишут на доске, подготовленной специальным образом. Такие иконы пишет человек, имеющий иконописное образование, потому что это не просто какой-то портрет или рисунок, она пишется по канонам. К тому же для иконописца есть некая духовная подготовка: в том числе это пост перед написанием, а иногда даже во время написания иконы. Конечно, рукописная икона стоит в разы дороже, но такая икона прослужит дольше, будет иметь презентабельный вид на много лет вперед».
Советы священника
Комментарии к вопросу о том, какие же иконы обязательно должны быть в каждом доме по церковным правилам, дает отец Александр Тимонин:
— Как таковых четких определений на этот счет нет. Но хорошо бы было иметь икону Господа Иисуса Христа, воплотившегося Бога, и Божией Матери, той пречистой девушки, того самого чистого человека в мире, через которую Господь решил явиться в человеческой природе в этот мир и жить такой же жизнью, как и мы. Сюда же хорошо добавить иконы святых наших домочадцев, то есть тех святых, именами которых нас крестили, кого мы считаем своими небесными покровителями.
Поинтересовались мы у иерея и другим интересным вопросом, касающимся благ современного мира — маркетплейсов. Так стоит покупать иконы в частных иконописных мастерских или можно заказать онлайн в приложении?
— Если мы заказываем икону в мастерской частного характера, то обязательно нужно узнавать: есть ли соответствующее образование у иконописца и освящены ли иконы, где они освящены? Если последует ответ, что икона не освящена, то нужно удостовериться в том, что она написана человеком с соответствующим образованием. Тогда ее можно освятить в любом храме, попросив об этом священника. В случае с покупкой икон на маркетплейсах следует действовать подобным образом: мы узнаем у продавца, кто писал икону, есть ли у человека нужное образование. Если образы просто напечатаны, узнаем только про наличие освящения.
Вопросы и ответы
Подведем итоги и ответим на вопросы, связанные с иконами в доме. Разобраться с ними нам вновь помог иерей Александр Тимонин.
Можно ли ставить иконы на голые полки?
Первые христианские богослужения совершались в катакомбах — подвальных этажах римских жилых домов, где думать об отделке стен и пышности иконостаса не приходилось. Это значит, что важна не форма, а содержание: не то, где стоит икона — на голой стене или на красивой обивке, — а то, как она стоит. Образа могут пылиться рядом с непристойными изображениями, а могут чинно возвышаться, находясь в чистоте и порядке. Отец Александр также подтвердил, что иконы можно ставить на пустые полки.
Как молиться перед домашними иконами?
Главное в молитве — душевный настрой, а не какие-либо внешние атрибуты. Поэтому молиться нужно сердечно, внимательно, с душевной теплотой и сосредоточением на молитве и образе.
Как правильно ухаживать за иконами в доме?
За иконами нужно ухаживать как за дорогой сердцу вещью. Они не должны пылиться и находиться в неподобающем состоянии. Держите иконостас в порядке.
Нужно ли женщине во время молитвы дома надевать платок на голову?
На этот вопрос ответил иерей Александр: «Мы знаем, что по традиции церкви, и не только русской православной, женщина в храме всегда находится с покрытой головой. Основание этому мы находим в тексте Нового Завета (2). Исходя из этой традиции покрытия головы женщины во время молитвы в храме, мы можем эту традицию переносить и на нашу домашнюю молитву».
Можно ли дарить или принимать в дар иконы?
И дарить, и принимать икону можно. Это прекрасный подарок, наполненный духовным смыслом.
Обязательно ли в доме православного христианина должен быть красный угол?
На этот вопрос ответ дал отец Александр Тимонин: «Конечно, для верующего человека молитва — не просто механические действия, исполняя которые мы желаем получить что-то. Молитва есть общение с Богом. Мы личности, и Господь — личность, которая создала нас по своему образу и подобию, как мы читаем в Ветхом Завете (3). По словам апостола Матфея: “Ты же, когда молишься, зайди в комнату твою, затвори дверь твою и помолись Богу втайне, и Бог, видящий тайное, воздаст тебе явно” (4). Поэтому мы можем организовать такой красный угол, красивый, посвященный именно нашему обращению к Богу, нашему общению с ним втайне. И это не обязательно должен быть иконостас, достаточно одной-двух аккуратных красивых икон».
Список источников
1. Глава 4, стих 2. Книга пророка Малахии. Ветхий Завет.
2. Глава 11, стихи 2—10. Первое послание к Коринфянам. Новый Завет.
3. Глава 1, стихи 26—27. Бытие. Ветхий Завет.
4. Глава 6, стих 6. Евангелие от Матфея. Новый Завет.