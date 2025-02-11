ИКЕА рассказала, в какой стране лучше всего спят

Лучше всех оценили свой сон жители Египта: 64% опрошенных из этой страны сказали, что довольны его качеством. Дольше всех спят в Китае: в среднем сон здесь длится 7 часов в день. А вот в США со сном проблемы: жители этой страны чаще других оценивали свой сон как беспокойный и прерывистый (в Норвегии почти те же проблемы).