ИКЕА рассказала, в какой стране лучше всего спят

Международный концерн IKEA не только производит и продает мебель и предметы интерьера, но и постоянно исследует своих покупателей. В самом масштабном исследовании на сегодняшний день компания выяснила, в каких странах крепче всего спят люди.
Исследование и правда вышло внушительным: IKEA опросила 55 000 человек в 57 странах. К удивлению ученых, лидером по качеству сна оказался Китай: а Норвегия и США оказались в самом конце списка.
«Сон — это важный показатель качества жизни. Нам интересно изучить его, чтобы понять, как помочь людям улучшить свой сон: предложить им новую кровать, белье или другие предметы, которые могут скрасить эту печаль», — объясняет мотивацию компании ее менеджер по международным коммуникациям Белен Фрау.
Подробностями про исследование поделился PR Newswire. Второй интересный факт — в среднем люди по всему миру недосыпают примерно час и 20 минут — за год это число превращается в 20 полных дней без сна.
Кто спит лучше и хуже всех
Лучше всех оценили свой сон жители Египта: 64% опрошенных из этой страны сказали, что довольны его качеством. Дольше всех спят в Китае: в среднем сон здесь длится 7 часов в день. А вот в США со сном проблемы: жители этой страны чаще других оценивали свой сон как беспокойный и прерывистый (в Норвегии почти те же проблемы).
В чем причина проблем со сном
Чаще всего людям портят сон стресс, проблемы с финансами и использование техники. Вот что еще ответили респонденты по всему миру:
- 72% не могут уснуть из-за того, что пользуются в кровати смартфонов (среди людей 18−24 лет этот показатель вырастает даже до 86%);
- 40% не могут уснуть из-за стресса и навязчивых мыслей;
- 19% пользуются лекарствами, чтобы уснуть, а 5% делают это каждый день.
Отдельная проблема, которую обозначает компания — проблемы со сном у всех групп людей, которые можно назвать ущемленными: малообеспеченные люди, этнические и социальные меньшинства, матери с молодыми детьми и другие люди в непростых обстоятельствах спят, естественно, хуже тех, у кого таких обстоятельств нет.
Многие люди также имеют проблемы со сном из-за того, что делят жилье с кем-то еще или спят по многу человек в одной комнате.
Как улучшить свой сон
Прежде всего авторы исследования советуют наладить режим, уменьшить время, которое человек проводит перед экраном компьютера или смартфона (особенно перед сном), создать комфортную обстановку в пространстве для сна и практиковать упражнения для расслабления (йога, медитация или что-нибудь другое).
Кроме этого, сну могут помочь определенные продукты или пищевые добавки: какие именно, рассказывали в отдельном материале.