И он, и я. Пять советов, как не потерять себя в отношениях

Строить отношения, не теряя свою индивидуальность. Рассказываем, как не раствориться в партнере и чем это опасно.
Зачастую человек, который влюбился, хочет отдать партнеру всего себя. Некоторые люди полагают, что любовь — это когда пара проводит все время вместе и когда оба меняют «я» на «мы». Однако в таких отношениях легко забыть о себе, растворившись в партнере.
Как мы теряем себя в отношениях
Почувствовать, что мы теряем себя, не всегда легко. Конечно, привязываться к партнеру и иногда уступать — это нормально. Однако важно понять, жертвуем ли мы ради отношений своими интересами и почему, пишет «Горящая изба». Понять, что вы растворяетесь в любимом человеке, можно по ряду признаков:
• вам сложно сосредоточиться на работе или учебе, когда у вас появляются отношения;
• вы постоянно думаете о партнере и идеализируете его;
• будучи в отношениях, вы перестаете общаться или редко видитесь с друзьями;
• вы отказываетесь от своих интересов и забрасываете хобби;
• перенимаете увлечения партнера, даже если не хотите;
• не высказываетесь по какому-либо поводу, если у вашей половинки другое мнение;
• обесцениваете свои ощущения, если они не совпадают с чувствами партнера;
• не понимаете, почему так изменились, когда отношения заканчиваются.
Почему нужно сохранять свою индивидуальность
С самого начала нужно установить в отношениях границы. Это может быть нелегко, особенно если мы влюблены. В это время нас буквально тянет к партнеру, мы все время думаем о нем и не замечаем «красные флаги». Однако именно в этот момент партнер понимает, как с нами можно, а как — нельзя.
Важно знать, что потеря индивидуальности и жертвенность — в том числе признак созависимых отношений.
В таких отношениях человек играет одну из ролей треугольника Карпмана: жертва, преследователь или спасатель. Например, один партнер постоянно спасает другого: слушает его жалобы, выполняет всю работу за него, забрасывает свои дела. А второй привыкает к такому положению дел и перестает развиваться. Абьюзивные отношения, кстати, — это тоже созависимые отношения.
Как не потерять свою индивидуальность в отношениях
Сохраняйте привычный график. Если вы иногда меняете свои планы ради свидания, в этом нет ничего плохого. Однако постоянные отказы от привычных дел приводят к тому, что человек теряет и свою индивидуальность, и часть своей жизни.
По словам психотерапевта Беверли Энгла, график делает наши будни более стабильными. Рутина помогает нам справляться со стрессом и работать на автопилоте. Нам спокойно оттого, что в графике всегда есть что-то предсказуемое.
Сохраняя свое обычное расписание, вы показываете, что уважаете свои потребности. Это будет привлекать партнеров, которые способны на здоровые отношения.
Есть то, что точно не стоит вычеркивать из своего графика. Это задачи по работе или учебе, хобби, тренировки, встречи с близкими и друзьями, бытовые ритуалы (например, горячая расслабляющая ванна).
Будьте собой и говорите о себе только правду. В начале отношений люди иногда немного сдерживаются и стараются вести себя лучше, чем обычно. В это время партнеры восхищаются друг другом, но еще не уверены, сложатся ли у них отношения. Поэтому людям хочется казаться более привлекательными. И в этом нет ничего плохого.
А вот если человек выстраивает «альтернативную версию себя», появляются проблемы. Ему придется все время поддерживать новый образ, хотя это может быть неудобно. Такое происходит, когда у влюбленных расходятся мнения или интересы. Например, парень любит активный отдых, а девушке нравится проводить выходные за сериалами и готовкой. Боясь разочаровать любимого, она рассказывает, что любит велотуризм и походы в горы. И в итоге пара забирается на вершину.
Между тем семейный психолог Джон Ким считает, что для крепких отношений партнеры должны вести себя естественно. У влюбленных не всегда должны совпадать взгляды и увлечения. Вместе можно найти компромисс. По мнению психологов, нужно честно говорить о том, что вы любите и не любите, что вас беспокоит, что вы ищете в отношениях и что хотите в них изменить.
Прислушивайтесь к своим ощущениям. Зачастую в отношениях людям кажется, что время ускорилось в несколько раз. В графике, помимо работы, учебы, встреч с друзьями, появляются свидания. И в таком режиме не всегда хватает времени подумать о себе. Однако если мы понимаем свои желания и границы, нам проще оставаться собой и сохранять индивидуальность.
Психолог Ольга Примаченко рекомендует временами анализировать свои «хочу», «не хочу», «могу» и «не буду».
Нужно, например, регулярно задавать себе следующие вопросы: «Какие действия окружающих в отношении меня беспокоят или расстраивают?», «Где проходят мои границы в отношениях?», «Как я чувствую себя в этих отношениях?», «Я выражаю себя или что-то скрываю?», «Какую жизнь я хочу?».
Составьте список целей, над которыми вы будете работать. Чтобы не зацикливаться на человеке или какой-то ситуации, переключитесь на другие дела. Такой способ рекомендует психолог Полина Гавердовская.
Закрывать задачи всегда приятно, ведь добиваясь результатов, мы укрепляем уверенность в себе. Причем необязательно сразу ставить сложные цели. Можно выполнять и бытовые задачи. Главное, чтобы оно вам было интересно и приносило пользу.
Если же вас не беспокоят никакие ситуации и вы готовы подумать о своих планах, можно расписать цели на полгода или год. Важно, чтобы они были максимально конкретными. При этом постарайтесь ответить на вопрос: «Как я пойму, что добился успеха?».
Обсуждайте с партнером ваши и его желания. Только так вы сможете понять, чего хочет любимый человек и как он себя чувствует. И это работает в обе стороны. Разговор поможет не идеализировать партнера и отделить «мы» от «я и ты вместе». Стоит обсудить, как проходят ваши будни и что вас интересует, какие у вас ценности и взгляды, что вы думаете о ваших отношениях.
К слову, чтобы отстаивать границы, нужно понимать, для чего это делать. Как их обозначить и зачем они нужны, объяснила психолог Таисия Потевская.