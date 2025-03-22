И он, и я. Пять советов, как не потерять себя в отношениях

• вам сложно сосредоточиться на работе или учебе, когда у вас появляются отношения;

• вы постоянно думаете о партнере и идеализируете его;

• будучи в отношениях, вы перестаете общаться или редко видитесь с друзьями;

• вы отказываетесь от своих интересов и забрасываете хобби;

• перенимаете увлечения партнера, даже если не хотите;

• не высказываетесь по какому-либо поводу, если у вашей половинки другое мнение;

• обесцениваете свои ощущения, если они не совпадают с чувствами партнера;

• не понимаете, почему так изменились, когда отношения заканчиваются.