ИИ узнал, как черные дыры влияют на слияние галактик

Но в течение коротких периодов своей жизни (продолжающихся от миллионов до сотен миллионов лет) они используют силы гравитации, чтобы притянуть к себе большие количества газа (событие, известное как аккреция), что создает яркий диск, способный затмить всю галактику. Именно эти фазы активности наиболее важны для эволюции галактик, поскольку огромное количество энергии, высвобождаемой в результате аккреции, может повлиять на формирование звезд в них.