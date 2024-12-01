ИИ заменят авторов: почему нейрокаверы стали трендом

Так или иначе, тренд был создан, и новые композиции с использованием ИИ начали появляться как грибы после дождя, в том числе и в Рунете. Причем пользователи стали осваивать самые разные подходы. И если в Heart on My Sleeve действительно был оригинальный материал, то во множестве более поздних примеров задействовалась чужая ранее созданная музыка или стихи (а чаще и то и другое). Так, более 500 тыс. просмотров собрала запись, на которой голос Курта Кобейна поет текст песни SHAMAN «Я русский» на мелодию знаменитого хита Nirvana — Smells Like Teen Spirit. Еще более вирусной оказалась «Царица» Анны Асти якобы в исполнении Metallica: только на YouTube ее прослушали более 3,6 млн раз.