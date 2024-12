ИИ заменят авторов: почему нейрокаверы стали трендом

В 2023 году сенсацией стала песня Heart on My Sleeve, «спетая» Дрейком и The Weeknd: только в TikTok ее прослушали более 15 млн раз. На самом деле ни тот, ни другой исполнитель не имеют к ней никакого отношения: их голоса были сгенерированы с помощью нейросети. С YouTube композиция была удалена из-за претензий Universal Music Group — холдинга, работающего с обоими артистами.