ИИ сгенерировал идеальных женщин для каждого штата США
Нейросеть создала лица на основе опроса двух тысяч мужчин.
Нейросеть создала лица на основе опроса двух тысяч мужчин.
Большинство мужчин знает, какая внешность должна быть у их второй половинки и понимает, какие черты лица, длина волос и прочие видимые параметры они предпочитают. Однако в США идеал девушки различается от штата к штату, пишет Daily Mail.
Эксперты по любви из ювелирной компании Shane Co опросили более двух тысяч мужчин из штатов Америки и узнали, как выглядит идеальная девушка, по их мнению. Оказалось, что у среднестатистической представительницы женского пола должны быть светло-каштановые волнистые волосы до плеч, прямой пробор, голубые глаза, естественный макияж и уличный стиль одежды, в котором сочетаются неформальность, свобода, комфорт и самовыражение.
Также среди названных критериев мужчины отмечали обязательное отсутствие челки, распущенные волосы и как можно меньшее количество ювелирных украшений.
На втором месте оказался богемный стиль одежды, подчеркивающий утонченность человека, а также копирующий различные элементы классической одежды, в частности, Викторианского периода. Только в шести штатах мужчины отмечали девушек в спортивной одежде, а стиль панк назвали в четырех округах.
Стоит отметить, из-за нехватки респондентов искусственный интеллект не сгенерировал внешность девушек для мужчин из штатов Аляска, Монтана, Северная Дакота, Южная Дакота, Вермонт, Вашингтон, округ Колумбия и Вайоминг.
Ранее стало известно, что нейросеть научилась создавать лица, которые выглядят намного реальнее настоящих.
Анна Морозова