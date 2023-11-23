ИИ сгенерировал идеальных женщин для каждого штата США

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Большинство мужчин знает, какая внешность должна быть у их второй половинки и понимает, какие черты лица, длина волос и прочие видимые параметры они предпочитают. Однако в США идеал девушки различается от штата к штату, пишет Daily Mail.

Эксперты по любви из ювелирной компании Shane Co опросили более двух тысяч мужчин из штатов Америки и узнали, как выглядит идеальная девушка, по их мнению. Оказалось, что у среднестатистической представительницы женского пола должны быть светло-каштановые волнистые волосы до плеч, прямой пробор, голубые глаза, естественный макияж и уличный стиль одежды, в котором сочетаются неформальность, свобода, комфорт и самовыражение.

Также среди названных критериев мужчины отмечали обязательное отсутствие челки, распущенные волосы и как можно меньшее количество ювелирных украшений.

На втором месте оказался богемный стиль одежды, подчеркивающий утонченность человека, а также копирующий различные элементы классической одежды, в частности, Викторианского периода. Только в шести штатах мужчины отмечали девушек в спортивной одежде, а стиль панк назвали в четырех округах.

Для создания фотографий идеальных женщин на основе подсказок исследователи использовали нейросеть.

Стоит отметить, из-за нехватки респондентов искусственный интеллект не сгенерировал внешность девушек для мужчин из штатов Аляска, Монтана, Северная Дакота, Южная Дакота, Вермонт, Вашингтон, округ Колумбия и Вайоминг.

Ранее стало известно, что нейросеть научилась создавать лица, которые выглядят намного реальнее настоящих.