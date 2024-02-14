ИИ помог ученым разгадать неизвестные свойства белков

DeepGO-SE успешно применили для расшифровки данных об аминокислотной последовательности малопонятного белка и его известных взаимодействиях с другими белками. Модель точно предсказала функции биологического компонента. По итогам испытаний DeepGO-SE включили в 20 лучших алгоритмов из более чем 1600 ИИ-инструментов для научного прогнозирования.