ИИ помог ученым прочитать сожженный Везувием 2000-летний свиток

Древние рукописи хранились в библиотеке, которая находилась в древнеримском городе Геркуланум и насчитывала более 1800 рукописей. Когда Везувий извергся, эта территория была погребена под слоями вулканической грязи и пепла. Сгорели дотла и многочисленные свитки из библиотеки. До наших дней сохранились лишь несколько обугленных папирусов, над расшифровкой которых в течение нескольких лет работают специалисты из разных стран.