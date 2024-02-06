ИИ помог ученым прочитать сожженный Везувием 2000-летний свиток

Ученые с помощью искусственного интеллекта (ИИ) смогли расшифровать более 2000 знаков в старинных свитках, серьезно пострадавших во время извержения Везувия в 79 году н.э. Об этом сообщает Guardian.
Древние рукописи хранились в библиотеке, которая находилась в древнеримском городе Геркуланум и насчитывала более 1800 рукописей. Когда Везувий извергся, эта территория была погребена под слоями вулканической грязи и пепла. Сгорели дотла и многочисленные свитки из библиотеки. До наших дней сохранились лишь несколько обугленных папирусов, над расшифровкой которых в течение нескольких лет работают специалисты из разных стран.
Прорыв в изучении свитка произошел благодаря конкурсу Vesuvius Challenge, запущенному в 2023 году ученым-программистом из Университета Кентукки Брентом Силсом и спонсорами из Кремниевой долины. Участникам предлагалось расшифровать текст свитка, использовав для этого изображение, сделанное с помощью компьютерной томографии.
Победителями конкурса стала команда из трех студентов-программистов: Юсефа Надера из Германии, Люка Фарритора из США и Джулиана Шиллигера из Швейцарии. Они несколько месяцев вели работу над изучением старинного артефакта и получили приз в размере $700 тыс.
Сами студенты назвали участие в конкурсе «невероятным и полезным путешествием».
«Прилив адреналина — это то, что заставляло нас идти дальше. Это было безумие. Это означало работать по 20 с чем-то часов в день. Я даже не знал, когда заканчивался один день и начинался следующий», — поделился Юсеф Надер.
В октябре 2023 года Люк Фарритор и Юсеф Надер обнаружили на свитке древнегреческое слово πορφύραc, что означает «фиолетовый». Вскоре к ним присоединился Шиллигер, который помог разработать специальный алгоритм для цифрового разворачивания свитков по КТ-изображениям. Система на основе искусственного интеллекта помогла энтузиастам раскрыть сразу 2 тыс. знаков.
В тексте говорится об источниках удовольствия, в числе которых автор называет музыку и еду. Также мыслитель размышляет о том, как влияют друг на друга удовольствие, изобилие и страх.
Почетный профессор Бристольского университета Роберт Фаулер изучил текст и пришел к выводу, что автором документа мог быть древнегреческий философ-эпикуреец Филодем. «Вероятно, это он. Стиль очень корявый, типичный для него», — объяснил эксперт.
Ранее археологи обнаружили сохранившиеся предвыборные лозунги возрастом около 2 тыс. лет на стенах старинного дома в Помпеях. Их особенность заключается в необычном расположении. В то время всевозможные политические надписи и призывы обычно писали на внешней части зданий, чтобы это могли видеть прохожие. Однако найденный текст был обнаружен именно внутри здания.