ИИ оказался убедительнее человека в спорах

Для исследования ученые выбрали несколько тем для дебатов — например, стоит ли отказаться от бумажных денег, уместно ли проводить лабораторные тесты на животных, должна ли расовая принадлежность быть фактором при поступлении в колледж. Участников разделили на две группы — чат-боты против людей и две команды людей, дебатирующих друг против друга.