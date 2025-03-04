ИИ научился находить признаки депрессии водителей по стилю вождения

Ученые провели два эксперимента. В первом участвовали 395 человек. У 310 из них не было депрессии, у 85 был диагноз «депрессивное расстройство» или высокий балл по профессиональному опроснику о выраженности симптомов заболевания. У всех участников была машина. Минимальный возраст добровольцев составлял 65 лет.