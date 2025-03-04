ИИ научился находить признаки депрессии водителей по стилю вождения

Международная группа исследователей изучила связь между манерой вождения и развитием депрессии у людей старше 65 лет. В итоге ученые предположили, что искусственный интеллект может находить косвенные признаки расстройства, анализируя поведение водителя за рулем. Исследование опубликовано в журнале PsyPost.
Ученые провели два эксперимента. В первом участвовали 395 человек. У 310 из них не было депрессии, у 85 был диагноз «депрессивное расстройство» или высокий балл по профессиональному опроснику о выраженности симптомов заболевания. У всех участников была машина. Минимальный возраст добровольцев составлял 65 лет.
Исследователи установили в их машины устройство, которое фиксировало скорость, данные GPS и особые события (например, резкое торможения). Затем ученые изучили полученную информацию.
Оказалось, что у людей с депрессией есть похожие паттерны вождения. Обычно они чаще остальных решали резко притормозить или совершали опасный поворот. Интересно, что эта часть испытуемых выбирала менее очевидные маршруты и охватывала больше направлений.
Во втором эксперименте участвовали 157 водителей. В нем модель на основе машинного обучения анализировала данные о манере вождения. ИИ правильно находил участников с депрессией почти всегда — в 90% случаев. В этом эксперименте признаками расстройства тоже оказались частота резких поворотов и торможений. Также эти водители отличались от остальных количеством поездок разной длительности.
«Депрессия у пожилых людей касается не только настроения — она может также влиять на сложные повседневные действия, такие как вождение», — сказал автор исследования Ганеш М. Бабулал, доцент Вашингтонского университета в Сент-Луисе и директор проекта DRIVES.
Он отметил, что это говорит о важности регулярного скрининга на депрессию. Благодаря этому пожилые будут более независимы — они смогут безопасно и самостоятельно водить машину.
Ученые отмечают, что последующие исследования в этой области должны будут включать более крупные группы участников. Наблюдать за ними предлагается в течение длительных периодов.
Исследователи также рекомендуют использовать более подробную информацию о состоянии здоровья, такую как электронные медицинские карты. Кроме того, нужно изучать более продвинутые методы искусственного интеллекта для повышения точности обнаружения депрессии. Будущие исследования могут показать, как лучше гарантировать, что данные о вождении действительно отражают поведение участников.
К слову, ранее мы рассказывали о профессии водителя и обязанностях ее представителей.