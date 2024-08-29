ИИ может стать причиной глобальной эпидемии или пандемии через 20 лет

По словам экспертов, без надлежащего контроля биологические риски, связанные с ИИ, могут стать реальностью в ближайшие 20 лет, а возможно, и раньше. Эксперт по ИИ Пол Пауэрс отметил, что развитие искусственного интеллекта происходит быстрее, чем ожидалось. Он подчеркнул, что регуляторы не успевают за развитием искусственного интеллекта, и предложил начать с контроля за доступом к основным компонентам, необходимым для создания потенциально опасных патогенов.