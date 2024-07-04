ИИ может помешать нам найти инопланетный разум

Астрофизик и исследователь в области поиска внеземных цивилизаций Майкл Гарретт в статье, опубликованной в журнале Acta Astronautica, размышляет о контакте человечества с гипотетическими другими мирами в нашей галактике и помощи в этом искусственного интеллекта. Ученый предполагает, что, возможно, верна гипотеза «великого фильтра», согласно которой цивилизация, достигнув определенной степени развития, погибает, так и не установив контакт с инопланетным разумом.
Быстрое развитие искусственного интеллекта пересекается с критической фазой в развитии цивилизации — переходом от одно-планетного вида к много-планетному. Сегодня мы видим на Земле что-то подобное.
Развиваться ИИ может гораздо быстрее, чем способность человека его контролировать, и в то же время исследовать Солнечную систему. Более того, ИИ, превращаясь в ИСИ (искусственный сверхинтеллект), способен сам себя развивать и становится сильнее без участия людей.
Все плохо
Гаррет считает, что, например, если нации все больше полагаются на автономные системы ИИ и уступают им власть, в том числе принятие военных решений, ИИ может быть использован для убийства и разрушения в беспрецедентных масштабах.
По словам Гарретта, из-за быстрого развития ИИ, особенно его использование в удаленном управлении летального оружия, продолжительность жизни технологической цивилизации составляет менее чем 100 лет.
Как просочиться сквозь «великий фильтр»
Гаррет говорит, что сейчас надо сосредоточиться на превращение нашей одно-планетной цивилизации в много-планетную. В таком случае у цивилизации шанс выжить значительно повысится.
«Человечество находится в решающей точке своей технологической траектории. Наши действия сейчас могут определить, станем ли мы устойчивой межзвездной цивилизацией или падем жертвой вызовов, созданных нашими собственными творениями», — заключил Гарретт.
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Анна Морозова