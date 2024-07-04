ИИ может помешать нам найти инопланетный разум

Астрофизик и исследователь в области поиска внеземных цивилизаций Майкл Гарретт в статье, опубликованной в журнале Acta Astronautica, размышляет о контакте человечества с гипотетическими другими мирами в нашей галактике и помощи в этом искусственного интеллекта. Ученый предполагает, что, возможно, верна гипотеза «великого фильтра», согласно которой цивилизация, достигнув определенной степени развития, погибает, так и не установив контакт с инопланетным разумом.