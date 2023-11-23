Ихтиологи: некоторые виды скалярий могут всю жизнь плавать «вверх ногами»

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456259667&hd=1&autoplay=1&partner_ext=525" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Обычно, если рыба плавает вверх брюхом, мы тут же делаем вывод, что она умерла. Но такое правило вряд ли применимо к каждому виду рыб. Океанографы и морские биологи, например, узнали, что некоторые могут провести в таком положении всю жизнь, нисколько не жалуясь на здоровье.

В руки исследователей попало видео, снятое в глубоководном желобе Идзу-Огасавара в Тихом океане у берегов Японии. В кадре была большая скалярия, плывущая брюхом кверху. Вместо того чтобы переживать за судьбу рыбы-ангела, океанографы припомнили, что в 1999 году другие исследователи тоже наблюдали такое исследование, но сочли его аномальным.

Ученых нового поколения на мякине не проведешь — они заинтересовались находкой и изучили другие видео, на которых также фигурировали скалярии. Оказалось, что на многих записях рыбы-ангелы плавали именно что в перевернутом положении. Причем в этот момент рыбы не занимались какой-то конкретной деятельностью — жизнь вверх тормашками, казалось, была их привычным поведением.