Ихтиологи: некоторые виды скалярий могут всю жизнь плавать «вверх ногами»
Ихтиологи присмотрелись к привычкам скалярий.
Ихтиологи присмотрелись к привычкам скалярий.
Обычно, если рыба плавает вверх брюхом, мы тут же делаем вывод, что она умерла. Но такое правило вряд ли применимо к каждому виду рыб. Океанографы и морские биологи, например, узнали, что некоторые могут провести в таком положении всю жизнь, нисколько не жалуясь на здоровье.
В руки исследователей попало видео, снятое в глубоководном желобе Идзу-Огасавара в Тихом океане у берегов Японии. В кадре была большая скалярия, плывущая брюхом кверху. Вместо того чтобы переживать за судьбу рыбы-ангела, океанографы припомнили, что в 1999 году другие исследователи тоже наблюдали такое исследование, но сочли его аномальным.
Ученых нового поколения на мякине не проведешь — они заинтересовались находкой и изучили другие видео, на которых также фигурировали скалярии. Оказалось, что на многих записях рыбы-ангелы плавали именно что в перевернутом положении. Причем в этот момент рыбы не занимались какой-то конкретной деятельностью — жизнь вверх тормашками, казалось, была их привычным поведением.
В своей статье, опубликованной в Journal of fish biology, ученые рассказывают, что у некоторых видов скалярий (как раз у тех, что попали в кадр) есть естественные приманки, свисающие с морды. При этом иногда они могут в четыре раза превышать размеры тела самой рыбы. Исследователи предполагают, что стиль плавания брюхом кверху скалярии изобрели для удобства — им просто легче манипулировать такой увесистой приманкой именно в перевернутом положении. В этом случае приманка свисает с верхней губы, которая оказывается ближе всего к морскому дну, когда рыба перевернута.