Их карта бита. Тарологам в России предсказали печальную судьбу

В России обсуждают запрет на коммерческую деятельность тарологов. Популярнейший тренд на карточных гадалок, который возник в прошлом году и проник во многие сферы жизни, напугал экспертов и депутатов Госдумы и простых россиян.
С 2024 года профессиональным тарологам явно пошла карта. Сегодня клиентам гадают не цыганки на вокзалах, а сотрудницы модных кофеен, салонов красоты и даже HR-специалисты отдела кадров, проверяя потенциальных коллег на совместимость. Социологи и депутаты бьют тревогу — на таро подсела категория граждан, которая раньше смеялась над «Битвой экстрасенсов». Сегодня больше остальных любит погадать именно молодежь, выяснил ВЦИОМ.
В общей сложности с картами Таро знаком каждый четвертый зумер и младший миллениал (25% и 24% соответственно). При этом с наибольшей вероятностью к услугам таролога обратится девушка, молодые люди более рациональны.
«Их учат обходить закон»
Женщина в алом платье и зажженными свечами в руках готова применить свой волшебный дар всего за 1000 рублей. «Потомственная гадалка с 40-летним опытом» по имени Серафима в одном из сотен тысяч подобных объявлений утверждает, что может вернуть мужа, жену, парня или девушку, помочь наладить любовные отношения и блокировать измены партнера при помощи карт. Однако в первую очередь впечатляют не способности, а деловая хватка гадалки — только на одном сайте ею создано 10 объявлений. Таролог с 40-летним стажем каким-то образом одновременно находится в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Тюмени, Ямало-Ненецком АО и подмосковной Лобне.
В отзывах клиентов сплошь восторги. Aif.ru нашёл реальное фото таинственной дамы, отвечающей по указанному телефону. Там все, скажем так, без чудес.
Любопытно, что и сайт у ясновидящей с многолетним опытом появился только в 2021 году. Видимо, до этого она искала клиентов по другим каналам связи.
Стать коллегой Серафимы сегодня в России хотят тысячи человек.
Как подсчитало одно из аналитических агентств, россияне потратили на гадальные карты в 2024 году на популярных маркетплейсах 1,9 млрд рублей. Это ровно на 1 миллиард рублей больше, чем было в 2022-м.
Ещё больше выросли продажи книг, по которым можно обучиться гаданиям и толкованиям карт. За пособия для тарологов-самоучек покупатели отдали 182 миллиона — на 80 миллионов больше, чем в 2023-м.
По словам зампредседателя комитета Госдумы по информационным технологиям Андрея Свинцова, в таких пособиях начинающих гадалок учат в том числе правильно обходить закон:
«Там прописаны основные фразы, чтобы не попасть под ответственность. Поэтому все эти прогнозы имеют весьма общий характер: вам повезет, вы наполнитесь положительной энергией
На прошлой неделе Свинцов с коллегами подал на рассмотрение законопроект о запрете рекламы тарологов. По его словам, гадалки ничем не хуже и не лучше уже привычных экстрасенсов и астрологов, всё дело в их чрезмерной популярности.
Штатная гадалка на завод
Даже зная о том, что некоторые фирмы начали прибегать к услугам гадалок для отбора сотрудников, удивляет вакансия HR-таролога, которую разместил «Киржачский инструментальный завод» во Владимирской области.
За уверенное владение тремя видами колод (Таро Райдера-Уэйта, Таро Тота, Таро Ленорман) соискателю предлагали 39 тысяч рублей в месяц и корпоративные скидки на токарные и долбежные резцы. На заводе корреспонденту «АиФ» рассказали, что объявление шуточное, но лишь отчасти. Предприятию действительно требовался специалист в отдел кадров, а слово «таролог» помогло увеличить количество просмотров объявления в 10 раз и найти нужных HR-специалистов без магических способностей.
«Объявления от тех кто реально собирался гадать на картах невозможно было рассматривать всерьез. Тем более, они все хотели работать только удаленно», — рассказал aif.ru директор по маркетингу завода Алексей Новоселов.
Когда можно засудить таролога
В октябре прошлого года 23-летний уроженец Новороссийска Артем откликнулся на вакансию в российской IT-компании. После долгих собеседований и выполнения тестовых заданий потенциальный работодатель почему-то перестал выходить на связь. Спустя 4 недели ожидания отдел HR вышел на связь и заявил «таролог говорит, что мы не сработаемся, к сожалению». Претензий к профессиональным навыкам при этом, не нашлось.
Как рассказал aif.ru HR-эксперт, член экспертного совета Госудумы по молодёжной политике Гарри Мурадян, отказ соискателю по причинам «несовместимости», советам таролога, астролога или любим другим надуманным причинам — дает возможность засудить организацию.
«Работодатель должен указать причину отказа. Причина может быть формальной, чтобы избежать юридической ответственности: “закрыли позицию”, “выбрали более опытного кандидата”. Однако если причина отказа связана с какой-либо дискриминацией, то кандидат может выиграть дело и получить компенсацию. Или же принудить к заключению трудового договора. Согласно судебной практике, 83% всех дел выигрывают работники», — рассказал Гарри Мурадян. По словам специалиста, увлечение мистикой среди крупных работодателей вовсе не миф:
«Ещё в 2017 году я провел исследование, когда работал в крупной консалтинговой компании. Мы опросили около 700−800 топ-менеджеров с целью изучения их отношения с “высшими силами”. Оказалось, что 73,4% из них регулярно общаются с гадалками, шаманами, астрологами, тарологами и так далее для принятия решений».
Депутат Свинцов рассказал, что намерен добиваться введения штрафов для компаний, которые будут прибегать услугам тарологов и других оккультистов при собеседовании. Поправки к закону предусматривают штрафы за это до 5 миллионов рублей.
Чрезмерная популярность тарологов в России уже начала давать обратный эффект.
Более половины россиян, опрошенных ВЦИОМ, высказались за полный запрет коммерческой деятельности карточных гадалок в России (55%). В том числе 30% уверенно заявили, что это просто необходимо. При таком раскладе предсказателям пора задуматься о своей собственной судьбе.