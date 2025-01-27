Их карта бита. Тарологам в России предсказали печальную судьбу

Женщина в алом платье и зажженными свечами в руках готова применить свой волшебный дар всего за 1000 рублей. «Потомственная гадалка с 40-летним опытом» по имени Серафима в одном из сотен тысяч подобных объявлений утверждает, что может вернуть мужа, жену, парня или девушку, помочь наладить любовные отношения и блокировать измены партнера при помощи карт. Однако в первую очередь впечатляют не способности, а деловая хватка гадалки — только на одном сайте ею создано 10 объявлений. Таролог с 40-летним стажем каким-то образом одновременно находится в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Тюмени, Ямало-Ненецком АО и подмосковной Лобне.