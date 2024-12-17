Игры на Новый год — 2025: 20 интересных идей для взрослых и семей

В подборке собрали лучшие идеи развлечений на новогодний праздник, чтобы встретить его по-настоящему весело и дружно. Здесь представлены разнообразные игры на Новый год — 2025: от забавных конкурсов для шумных компаний до уютных семейных активностей. Они оживят любую вечеринку, независимо от количества гостей. Чтобы праздник прошел без хлопот и запомнился всем — подготовьте весь реквизит заранее.
Веселые идеи новогодних игр для взрослых
Создать атмосферу смеха и куража на торжестве — задача несложная, если включить в программу интересные игры и конкурсы.
1. Новогодний астролог
Кто не любит предсказания, тем более в новогоднюю ночь? Суть этой игры заключается в том, что участники пишут шуточные гороскопы, а гости угадывают для кого они предназначены и кем написаны.
Полезная информация об игре
|Цель игры
|Почувствовать себя прорицателем
|Количество участников
|От 4 до 20 человек
|Продолжительность
|в среднем 20—60 минут
|Реквизит
|Бумага, ручки, фломастеры или карандаши, коробка
|Рекомендация
|Включите фоновую музыку и добавьте новогодние аксессуары (колпаки, маски, мишуру)
|Заготовка для игры
|В следующем году тебя ждет [что-то], если ты [условие].
Правила игры
1. Каждый участник пишет на листочек шуточный гороскоп для одного из гостей (имя называть нельзя). Если кто-то затрудняется с написанием, пусть использует заготовку.
2. После написания гороскопа бумажки собираются в заранее подготовленную коробку и перемешиваются.
3. Каждый человек по очереди достает случайную записку и читает ее.
4. Гости обсуждают свой гороскоп и пытаются угадать, для кого он предназначен и кем написан.
2. Аукцион на Новый год
Почему бы не внести искру в ночь волшебства необычным аукционом? Гостей ждут настоящие торги за символические лоты. Вот только вместо денег будут конфеты или жетоны из картона.
Полезная информация об игре
|Цель игры
|Разыграть как можно больше предметов
|Количество участников
|От 5 человек
|Продолжительность
|в среднем 30—45 минут
|Реквизит
|Игровая валюта, интересные лоты, связанные с Новым годом и зимой
|Дополнительно
|Лоты могут быть со скрытым содержимым внутри. Можно дать их небольшое описание — так игра станет интереснее
Правила игры
1. Заранее подготовьте новогодние лоты. Для удобства их можно разместить в коробке или мешке. Это могут быть материальные предметы или шуточные задания.
2. Раздайте каждому игроку валюту. Ее количество для всех должно быть одинаковым, чтобы обеспечить равные шансы.
3. Ведущий выставляет лот и начинает торги. На каждый предмет участники делают ставки.
4. Предмет достается человеку, который предложил самую большую цену, и при этом ее никто не перебил в течение, например, 30 секунд.
5. Аукцион продолжается, пока не будут разыграны все предметы.
3. Звездный репортаж
Если вы хотите почувствовать себя журналистом, который освещает события звездной вечеринки, «Звездный репортаж» поможет вам в этом. Такая фоновая игра будет держать вас и гостей в тонусе весь праздник.
Полезная информация об игре
|Цель игры
|Объявлять новости на празднике
|Количество участников
|1—2 человека — ведущие, остальные — участники шоу
|Продолжительность
|Весь вечер
|Реквизит
|Микрофон, блокнот для записей, камера
|Рекомендация
|Снимайте новости на камеру, а после — смонтируйте полноценный выпуск и разошлите друзьям на память
|Дополнительно
|Можно добавить звуковые эффекты (колокольчики) для анонса «новостей»
Правила игры
1. Заранее выберите участника, который станет «репортером». Это должен быть человек с хорошим чувством юмора и готовностью импровизировать.
2. Он должен периодически прерывать праздник, чтобы объявить срочные «новости». Они могут быть выдуманными или основанными на реальных событиях.
3. В конце вечера проголосуйте за самое смешное и неожиданное объявление.
4. Я — снежинка
Эта игра точно развеселит компанию, даже если она успела заскучать. Игроки по очереди произносят фразу «Я — снежинка» и добавляют слова, обозначающие действие.
Полезная информация об игре
|Цель игры
|Запомнить и повторить слова, доводя их до абсурда
|Количество участников
|От 4 человек
|Продолжительность
|15—30 минут
|Реквизит
|Не требуется
|Дополнительно
|Можно добавить временное ограничение
Правила игры
1. Гости садятся в круг, чтобы видеть друг друга.
2. Первый игрок говорит фразу: «Я — снежинка». После этого он добавляет любое слово или действие, связанное с Новым годом. Например: «Я — снежинка, которая любит шампанское».
3. Следующий участник повторяет слова первого человека и говорит что-то свое.
4. Игра продолжается до тех пор, пока кто-то не сдастся или не закончится круг. После можно пойти по новому кругу.
5. Самый креативный Санта
Полезная информация об игре
|Цель игры
|Дать самый креативный ответ
|Количество участников
|От 4 до 15 человек
|Продолжительность
|20—45 минут
|Реквизит
|Карточки с вопросами, колпак
|Дополнительно
|Вопросов должно быть больше, чем людей, чтобы разнообразить игру
Правила игры
1. Заранее подготовьте карточки с вопросами, которые начинаются на «Что бы сделал Санта, если…», положите их в новогодний колпак.
2. Каждый участник вытягивает вопрос и придумывает на него смешной ответ.
3. Остальные оценивают креативность комментария.
4. Игра продолжается по кругу, пока все гости не вытянут по карточке. Можно предложить участникам подискутировать.
Интересные игры на Новый год для детей разного возраста
Дети ждут новогодний праздник с особым трепетом, ведь для них это время волшебства и веселья. Конкурсы помогут вовлечь ребят в увлекательные приключения и создать атмосферу.
1. Найди снежинку
Эта игра подойдет для малышей от 1 до 3 лет. Ведущий прячет большие бумажные снежинки или мягкие игрушки в доступных местах, а дети ищут их.
Полезная информация об игре
|Цель игры
|Найти все спрятанные предметы
|Количество участников
|От 2 до 15 человек
|Продолжительность
|10—20 минут
|Реквизит
|Снежинки или другие предметы, ведерки или мешочки для сбора
|Дополнительно
|В качестве подарка за находку вручите детям сладости или небольшие игрушки
Правила игры
1. Заранее спрячьте крупные бумажные снежинки, фигурки из мишуры или мягкие игрушки в доступных для детей местах.
2. Расскажите историю о том, как Дед Мороз попросил помочь найти потерянные снежинки для украшения елки.
3. Раздайте корзинки, мешочки или ведерки для складывания предметов и дайте сигнал к началу поиска.
4. Дети ищут снежинки и кладут их в свои корзинки под веселую музыку.
5. Когда все вещи найдены, поблагодарите малышей за помощь Деду Морозу и вручите им небольшие подарки.
2. Поймай мыльного снеговика
Такая новогодняя игра понравится детям дошкольного возраст и представителям начальных классов. Взрослый запускает мыльные пузыри, называя их «снеговиками», а дети стараются поймать их руками или в варежках. Побеждает самый ловкий участник.
Полезная информация об игре
|Цель игры
|Поймать как можно больше пузырей
|Количество участников
|От 2 человек
|Продолжительность
|10—20 минут
|Реквизит
|Мыльные пузыри, варежки или перчатки
|Дополнительно
|Ограничение по времени: 1—2 минуты
Правила игры
1. Заранее купите мыльные пузыри, найдите варежки для всех участников.
2. Раздайте ребятам реквизит и включите музыку. Если игроков много, поделите их на команды до 5 человек.
3. Объясните детям, что мыльные пузыри — это «снеговики», их нужно поймать, чтобы помочь Деду Морозу спасти зиму.
4. Ребята под музыку ловят пузыри. При командной игре: один ребенок ловит, другой — считает, а потом они меняются.
5. Побеждает команда, которая поймала больше всех «снеговиков».
3. Елка танцует
А вместе с елкой — дети! Они двигаются под музыку, повторяя движение ведущего. Когда музыка останавливается, все должны замереть.
Полезная информация об игре
|Цель игры
|Замереть в позе елки
|Количество участников
|От 4 человек
|Продолжительность
|10—30 минут
|Реквизит
|Новогодняя музыка
|Дополнительно
|Создайте плейлист с новогодними песнями, которые подходят для танцев
Правила игры
1. Выберите ведущего, который будет показывать движения и контролировать игроков.
2. Дети становятся в круг и включается музыка.
3. Ведущий показывает танцевальные движения, а ребята должны их повторить.
4. Когда музыка останавливается, нужно замереть в позе, изображающей елку (например, с руками в виде веток).
5. Тот, кто пошевелился или не успел замереть — выбывает из игры.
6. Игра продолжается, пока в круге не останется один ребенок.
4. Квест Деда Мороза
Эта игра — полноценный квест со своей историей, задачей и главным призом. Участникам нужно найти «потерянные» подарки для Деда Мороза. Подойдет для детей 10—14 лет.
Полезная информация об игре
|Цель игры
|Помочь Деду Морозу найти главный приз
|Количество участников
|От 3 до 10 человек
|Продолжительность
|20—45 минут
|Реквизит
|Карточки с загадками, главный подарок, атрибуты для заданий (опционально)
|Дополнительно
|Сделайте каждую подсказку интересной, чтобы дети обсуждали их
Правила игры
1. Подготовьте небольшие коробочки или конверты с подсказками. Каждая загадка должна вести к следующей (например, «Ищи там, где растет елка»). Спрячьте приз в укромное место.
2. Расскажите легенду о том, что Дед Мороз потерял свои подарки и их нужно найти.
3. Дайте первую подсказку для поиска. Предупредите, что каждое задание ведет к следующему.
4. Квест завершается, когда подростки находят главный приз.
5. Новогодний стендап
Стендап любят не только взрослые, но и дети — юмор сближает всех. За 1−2 минуты участникам необходимо подготовить смешной небольшой монолог.
Полезная информация об игре
|Цель игры
|Выступить с импровизированным стендапом
|Количество участников
|От 4 человек
|Продолжительность
|30—60 минут
|Реквизит
|Карточки с темами, микрофон
|Дополнительно
|Время на подготовку можно увеличить, если необходимо
Правила игры
1. Подготовьте карточки с темами выступлений.
2. Каждый участник вытягивает карточку со своей темой. На подготовку дается несколько минут (можно увеличить время до 5 минут).
3. Дети выступают по очереди, рассказывая свой монолог. Главное — вызвать у зрителей смех или аплодисменты.
4. После всех выступлений проводится голосование за самый смешной или оригинальный монолог.
Забавные игры для дружеской компании
Эти конкурсы помогут создать незабываемую атмосферу веселья, смеха и неожиданных моментов. Так Новый год точно запомнится надолго.
1. Елочная тряска
Новогоднее застолье — это хорошо, но нужно не забывать и разминаться. Такая игра поможет в этом, а заодно и развеселит.
Полезная информация об игре
|Цель игры
|Танцевать так, чтобы выпали все шарики
|Количество участников
|От 4 человек
|Продолжительность
|10—20 минут
|Реквизит
|2—3 коробки, крепления к ним, новогодние пластмассовые шары
|Дополнительно
|Можно выполнять различные задания в процессе
Правила игры
1. В открытые коробки небольшого размера положите 5—10 небольших новогодних шариков из пластмассы. Установите крепление так, чтобы коробки хорошо держались на талии участников.
2. Игра делится на раунды. Для каждого нужно по 2 человека.
3. Участники должны надеть коробку на пояс. По команде они начинают энергично двигаться, прыгать, заставляя шарики выпасть.
3. Раунд длится, пока у одного из участников не выпадут все игрушки.
2. Прятки с подсказками
Это можно назвать детской забавой для взрослых. Гости должны отгадать, где прячутся подарки и найти их все. Помните, как раньше мы что-то прятали и искали, пока нам говорили «горячо» или «холодно»? Это что-то подобное.
Полезная информация об игре
|Цель игры
|Найти все спрятанные предметы
|Количество участников
|От 4 человек
|Продолжительность
|15—30 минут
|Реквизит
|Подарки, листочки с подсказками
|Дополнительно
|Можно ограничить время на решение каждой подсказки
Правила игры
1. Заранее спрячьте несколько новогодних предметов. Напишите подсказки к ним.
2. Разделите участников на две команды.
3. Зачитывайте подсказки по очереди. Одна подсказка — один предмет.
4. Гости по ним должны найти спрятанные вещи.
5. Побеждает команда, которая найдет все подарки первой.
3. Елочная гонка
Смешная и интересная игра для компании взрослых. Нужно повесить украшения на елку без помощи рук. Рекомендуем играть в нее только с искусственной елкой, чтобы случайно не травмироваться — настоящая хороша и ароматна, но колюча.
Полезная информация об игре
|Цель игры
|Быстрее всех украсить елочку
|Количество участников
|От 4 человек
|Продолжительность
|10—30 минут
|Реквизит
|Небольшие искусственные елочки, украшения для них
|Дополнительно
|В качестве игрушек используйте различные предметы
Правила игры
1. Заранее подготовьте елочки и украшения для них.
2. Разделите гостей на команды.
3. Каждый игрок должен повесить одно украшение, не используя руки.
4. Если игрушка упала или участник задел ее руками, то попытка считается неудачной. Он должен начать все сначала.
5. Побеждает команда, которая первой украсит елку.
4. Шарик в носке
Звучит игра интригующие, правда? Ее суть заключается в том, чтобы попасть мячиком или шариком в новогодний носочек с большого расстояния. Отлично подойдут мячи для настольного тенниса: маленькие и легкие.
Полезная информация об игре
|Цель игры
|Забросить как можно больше шариков в носок
|Количество участников
|От 4 человек
|Продолжительность
|10—30 минут
|Реквизит
|Несколько новогодних носков, пластиковые мячики, сувенир для победителей
|Рекомендация
|Увеличивайте расстояние до носка с каждым раундом
|Дополнительно
|Сопроводите игру веселой новогодней музыкой
Правила игры
1. Участники делятся на две команды. В раунде играет по два человека от каждой. Один — кидает, другой — держит носок.
2. Человек должен попасть мячиком в новогодний носок с определенного расстояния (можно выбрать любое).
2. Раунд длится, пока у команд не закончатся шарики. В конце производится подсчет мячиков.
3. Победителем становится команда с наибольшим количеством шариков в носке. Им вручают приз.
5. Калейдоскоп слов
Такая игра поможет провести время в компании не только весело, но и интересно. За короткое время участникам необходимо придумать как можно больше новогодних ассоциаций.
Полезная информация об игре
|Цель игры
|Придумать креативные ассоциации
|Количество участников
|От 4 человек
|Продолжительность
|15—30 минут
|Реквизит
|Листочки, пишущие принадлежности
|Дополнительно
|Можно заранее подготовить список слов или фраз, связанных с Новым годом
Правила игры
1. Начинается все с того, что ведущий называет тему. Например, зима, праздник
2. Игроки по очереди описывают новогодние события или объекты через ассоциации. Если тема — снег, можно сказать фонарики, санки
3. Затем к каждому из этих слов они придумывают еще ассоциации. Нужно уложиться в минуту.
4. В конце оценивается, кто придумал самые креативные варианты.
Смешные игры за праздничным столом для всей семьи
Даже обычное застолье можно разбавить интересными конкурсами. Они добавят веселья и и создадут незабываемые моменты.
1. Секретный подарок
Это новогодняя интерпретация «бутылочки». Нужно крутить стрелку и открывать предмет, на который она указывает.
Полезная информация об игре
|Цель игры
|Проверить свою удачу
|Количество участников
|От 4 человек
|Продолжительность
|5—10 минут
|Реквизит
|Емкости для сюрпризов, небольшие подарки, картонная или бумажная стрелка
|Дополнительно
|Вместо обычных предметов можно спрятать небольшие новогодние задания, которые нужно выполнить: прочесть стих и т. д.
Правила игры
1. Поставьте несколько емкостей (коробки, кружки или другие контейнеры) в круг. Под каждой из них должен быть спрятан сюрприз. В центре размещается стрелка на подставке.
2. Гости по очереди крутят стрелку. Предмет, на который она укажет, нужно открыть и забрать. Интерес в том, что можно положить любые вещи: конфеты, уголь, маршмеллоу, деньги
2. Эстафета для Деда Мороза
За 30 секунд можно сделать много всего — эта игра служит тому примером. Например, надеть новогоднюю шапку с закрытыми глазами.
Полезная информация об игре
|Цель игры
|Выполнить задание на время
|Количество участников
|От 4 человек
|Продолжительность
|10—25 минут
|Реквизит
|Все предметы, которые необходимы для эстафеты, таймер
|Дополнительно
|Можно добавить призы за самые забавные или оригинальные исполнения заданий
Правила игры
1. Задания новогодней тематики для участников подготавливаются заранее, складываются в новогодний колпак.
2. Каждый участник должен вытянуть карточку с заданием и выполнить его.
3. Время на выполнение ограничено. Потом ход передается следующему игроку.
4. Игра заканчивается, когда все задания выполнены.
3. Найди свой подарок
Увлекательная игра с элементом неожиданности. Внутри коробки спрятан подарок. Участникам нужно ненадолго стать экстрасенсами и понять, что там находится.
Полезная информация об игре
|Цель игры
|Угадать содержимое коробки
|Количество участников
|От 4 человек
|Продолжительность
|15—30 минут
|Реквизит
|Небольшие подарки, подарочная бумага, листочки с загадками
|Дополнительно
|Чтобы игра была честной и каждому досталось по подарку, тот, кто отгадал — выбывает из нее
Правила игры
1. Заверните подарки в красивую новогоднюю бумагу. Напишите на каждом из них цифру. Они должны соответствовать загадкам, которые вы придумаете.
2. Выложите коробочки на стол или под елку в ряд. Затем пригласите гостей для выбора подарка.
3. Гости коллективно выбирают цифру. Ведущий читает загадку для этого подарка.
4. Игроки по очереди пытаются отгадать, что это. После того, как все сделали свои предположения, подарок вскрывается.
5. Презент достается тому, кто отгадал или был ближе всех к истине.
4. Секретный рецепт
За что мы так любим Новый год? Не только за атмосферу праздника, но и за возможность вернуться в детство. Почувствуйте себя настоящим магом — создайте свой особый рецепт с добавлением волшебства и других необычных компонентов.
Полезная информация об игре
|Цель игры
|Назвать самый необычный ингредиент
|Количество участников
|От 4 человек
|Продолжительность
|10—25 минут
|Реквизит
|Бумага, ручка или карандаш
|Дополнительно
|Если игрок использует повторяющийся ингредиент, можно ввести маленький штраф. Например, рассказать новогоднюю историю
Правила игры
1. Ведущий выбирает тему. Она должна быть связана с Новым годом. Например, рецепт новогоднего счастья, идеального новогоднего вечера
2. Зачитывается начало рецепта, например: «Для идеального новогоднего вечера вам понадобится…». Гости должны по очереди назвать свой ингредиент. Чем необычнее и смешнее, тем лучше.
3. Ведущий записывает все варианты, а в конце зачитывает получившийся рецепт. Побеждает человек, который озвучил самый креативный ингредиент.
5. Подарок на время
Такое развлечение заставит друзей немного собраться и включить азарт. Суть игры в том, что участники под музыку передают друг другу подарок. Когда песня заканчивается — его нужно открыть.
Полезная информация об игре
|Цель игры
|Открыть самый оригинальный сюрприз
|Количество участников
|От 4 человек
|Продолжительность
|10—20 минут
|Реквизит
|Подарки, таймер
|Дополнительно
|Для более динамичной игры можно передавать подарок с закрытыми глазами и т. п.
Правила игры
1. По команде ведущего участники начинают передавать запакованный подарок по кругу.
2. Когда прерывается музыка, тот игрок, у которого остался подарок в руках, должен его открыть и показать всем остальным.
3. Человек, получивший его, выбывает.
4. Игра продолжается до тех пор, пока не будут открыты все подарки.
Как организовать игры на Новый год дома и в школе
С помощью простых советов вы сможете организовать незабываемые конкурсы, которые подарят всем участникам радость и хорошее настроение:
1. Учитывайте возраст и количество игроков. Можно разбить людей на команды, а также подобрать развлечения, исходя из интересов и возможностей.
2. Разнообразьте программу. Включите в нее игры на разные типы активности: подвижные, интеллектуальные, с заданиями и квестами.
3. Составьте план. Заранее продумайте, какие конкурсы стоит провести и как их чередовать между собой. Учитывайте время на подготовку и перерывы между забавами.
4. Предусмотрите маленькие призы. Для большего вовлечения и интереса можно подготовить небольшие подарки или символические призы для победителей.
5. Сделайте игры инклюзивными. Убедитесь, что все гости могут участвовать в играх. Придумайте варианты, которые подходят для всех.
6. Не забудьте про музыку и атрибутику. Создайте атмосферу праздника с помощью новогодней музыки, гирлянд, мишуры, колпаков и других вещей.