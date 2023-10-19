Игрушка или лакомство. Ученые выяснили, что предпочитают собаки

Девять из десяти собак выберут лакомство (food), а не любимую игрушку. Такие данные получили психологи из Университета Флориды, сотрудники Флоридского технологического института и Университета Джонса Хопкинса. В числе экспертов — лектор Николь Дори. Результаты исследования опубликовали в журнале Animals, краткая версия есть на сайте Phys.org.

«Я удивилась, что никто ранее не изучал, как собаки будут работать за игрушки, а не за еду», — говорит Николь Дори.









Для эксперимента отобрали десять местных домашних животных. Сначала каждой собаке показали шесть видов пищи, в том числе лакомства, сыр, морковь и хот-доги. А также шесть игрушек: теннисный мячик, пищалку, пластмассовую кость или мягкую игрушку в виде животного (stuffed animal).

Потом каждому пушистому участнику эксперимента предоставили возможность выбрать понравившиеся угощение и игрушку.

В другой серии экспериментов собакам приходилось прилагать все больше усилий, чтобы получить вознаграждение. Большинство из них сдавались раньше, если им предлагали игрушку, а не лакомство.

Еще одно исследование показало, что любимцы могут отдать предпочтение вниманию со стороны человека, а не вкусняшке. Николь Дори считает, что в следующем исследовании нужно узнать, что же с большей вероятностью в процессе дрессировки выберут питомцы — игрушки, лакомства или внимание человека.

Игрушки вместо корма иногда используют при дрессировке. Так поступают, чтобы собака избежала потребления лишних калорий и чтобы сделать процесс обучения интереснее. Ученые советуют при такой дрессировке обратить внимание на то, чтобы лакомства не конкурировали с игрушками.









«Вы точно можете обучать собаку новым командам при помощи игрушек, если начинать с раннего возраста. Так дрессируют поисково-спасательных собак», — уточнила Николь Дори.









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