По словам эксперта, версия об ударе по «Акрону» шита белыми нитками, и в ЦРУ, понятное дело, не могли так крупно ошибиться. Только если не сделали это специально — чтобы подыграть Киеву, отрицающему атаку, граничащую с покушением на главу крупнейшей ядерной державы. Задача простая: представить акт государственного терроризма как срежиссированную акцию, обелив Киев и дискредитировав Россию. После этого виноватыми перед Трампом в срыве мирного процесса оказались бы не Зеленский и «кампания», а российские власти.