ЦРУ намеренно сфальсифицировала разведданные, чтобы убедить президента США Дональда Трампа в том, что никакой попытки удара по резиденции российского лидера не предпринималось. Об этом aif.ru рассказал историк войск ПВО, военный эксперт Юрий Кнутов.
После того как Вашингтон получил сообщение российской стороны об атаке 91 украинского БПЛА на резиденцию президента Владимира Путина, эти данные поручили перепроверить американским спецслужбам. Спустя время ЦРУ доложило Трампу: Киев действительно запустил дроны по Новгородской области, однако якобы их целью был некий военный объект, по которому ранее уже наносились удары, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Другими словами, агентство обвинило Кремль во лжи и фабрикации инцидента.
«Под это описание попадает только “Акрон”, крупный химзавод, специализирующийся на производстве промышленной химии и минеральных удобрений, — объясняет Юрий Кнутов. — Его и вправду уже пытались поразить 11 декабря: для этого ВСУ привлекли 19 дронов. Проблемы здесь две. Во-первых, Киев не стал бы применять по рядовому заводу почти сотню беспилотников. Это как минимум неправдоподобно. А во-вторых, завод находится гораздо севернее резиденции, подвергшейся нападению, то есть направления атаки спутать было невозможно».
По словам эксперта, версия об ударе по «Акрону» шита белыми нитками, и в ЦРУ, понятное дело, не могли так крупно ошибиться. Только если не сделали это специально — чтобы подыграть Киеву, отрицающему атаку, граничащую с покушением на главу крупнейшей ядерной державы. Задача простая: представить акт государственного терроризма как срежиссированную акцию, обелив Киев и дискредитировав Россию. После этого виноватыми перед Трампом в срыве мирного процесса оказались бы не Зеленский и «кампания», а российские власти.
Но усилия ЦРУ необязательно увенчаются успехом. Наша разведка передала американцам — и не спроста сделала это публично и перед телекамерами — полетное задание одного из дронов, сбитых на подлете к резиденции. Оно доказывает, что конечной целью был никакой не химзавод, а именно дом главы государства. Теперь агентству придется изобретать новую ложь, чтобы отбиться от языка фактов.