Играющий на овощах оркестр попал в Книгу рекордов Гиннесса

Оркестр The Vegetable Orchestra из 11 человек был создан в Вене (Австрия) в 1998 году. С тех пор группа отыграла 344 концерта на инструментах, вырезанных из болгарского перца, моркови, огурцов, редиса, капусты и прочих овощей. Также музыканты в своих выступлениях используют петрушку, лук-порей и луковую шелуху.