Играющий на овощах оркестр попал в Книгу рекордов Гиннесса

Группа, которая играет только на музыкальных инструментах, вырезанных из овощей, попала в Книгу рекордов Гиннесса за наибольшее количество концертов, сыгранных овощным оркестром. Публикация появилась на официальном сайте Книги.
Оркестр The Vegetable Orchestra из 11 человек был создан в Вене (Австрия) в 1998 году. С тех пор группа отыграла 344 концерта на инструментах, вырезанных из болгарского перца, моркови, огурцов, редиса, капусты и прочих овощей. Также музыканты в своих выступлениях используют петрушку, лук-порей и луковую шелуху.
Инновационная группа постоянно изобретает новые инструменты. Участники оркестра должны быть готовы к импровизации, поскольку овощи могут сломаться или высохнуть, пока находятся на сцене.
По словам участников оркестра, звук, создаваемый при помощи овощей, не может быть воспроизведен другим инструментом. Также в The Vegetable Orchestra говорят, что цель их композиций — показать, что музыка может звучать из самых разных мест, даже из супермаркетов.
Поскольку такие музыкальные инструменты одноразовые, в оркестре есть повар, который превращает все неиспользованные овощи в суп. Им после концертов участники The Vegetable Orchestra могут насладиться все желающие зрители.
Единственное, что запрещено на концертах оркестра, — это спрашивать, является ли группа вегетарианской или веганской. «Нет, мы не такие. Не спрашивай снова. Мы слышали этот вопрос уже три миллиона раз», — сказали участники.
Ранее в Книгу рекордов Гиннесса попал диджей, который десять дней без остановки играл сет.