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Игра в бадминтон может исправить массовую близорукость

Обычный человек воспринимает до 90 процентов информации об окружающем мире глазами. Однако во многих странах масштабов национального бедствия достигла миопия, или близорукость. Так называют нарушение зрения, при котором человек плохо видит предметы на дальнем расстоянии.

Источник: РИА "Новости"

Сейчас близорукостью страдает более 80 процентов молодого населения Южной Кореи и Сингапура, 70 процентов — в Китае, в России — уже около 60 процентов, и эта доля быстро растет. Ученые утверждают, что близорукость в целом присуща уже четверти населения Земли, а к 2050 году этот показатель вырастет вдвое. На хирургическую коррекцию зрения идут немногие — в основном те, у кого степень близорукости чрезвычайно велика и мешает нормальной жизни. Остальным приходится носить либо очки, либо контактные линзы.

Но вот Национальная федерация бадминтона России (НФБР) предлагает недорогой и не травматичный метод коррекции зрения — игру в этот доступный вид спорта. Энтузиастом идеи является президент НФБР, известный политик Сергей Шахрай.

«Я работал преподавателем на юридическом факультете МГУ, — рассказал он “РГ”. — Как-то пришлось защищать честь факультета на соревнованиях по бадминтону, я впервые в жизни взял в руки ракетку и увлекся этой игрой. В 1992 году попал в серьезнейшую автоаварию, стала отниматься правая рука, пострадало зрение — пришлось надеть очки с диоптриями минус два. Китайские врачи с помощью иглоукалывания вернули подвижность руке, и я вернулся на корт. И через полгода понял, что очки мне больше не нужны. Посмотрел внимательно на других игроков и убедился, что практически никто из них не носит очки. Подумал: может, это результат постоянных занятий бадминтоном? С этой идеей я пришел к директору Московского научно-исследовательского института глазных болезней имени Гельмгольца, академику Владимиру Владимировичу Нероеву. С этого все и началось».

Причины возникновения близорукости врачи условно делят на наследственные, врожденные и приобретенные, то есть возникшие под воздействием внешних факторов: избыточной нагрузки на зрение, неправильного освещения при чтении и других занятиях, недостатка движения, дефицита различных витаминов и микроэлементов в питании и т. д.

Слабеет цилиарная мышца, которая отвечает за аккомодацию — изменение фокусировки зрения на объектах, находящихся на разных расстояниях от человека. Четкость зрения теряется все больше и больше — близорукость прогрессирует.

Прежде людям с близорукостью врачи ограничивали физические нагрузки. Но со временем специалисты по-новому стали оценивать и возможность регулярных занятий физической культурой при миопии. Теперь умеренные занятия близоруким, наоборот, рекомендованы, так как способствуют увеличению работоспособности всех органов и систем организма, в том числе и цилиарной мышцы глаза. Кроме того, укрепляются сосуды глаз, улучшается их кровообращение.

«Академик Нероев поручил проверить гипотезу одному из своих главных специалистов — профессору Елене Петровне Таратуте, — продолжает рассказ Сергей Шахрай. — Она написала методику, которая позволила набрать медицинскую статистику. Два года мы собирали информацию в школах и центрах развития бадминтона. И оказалось, что уже через 10 занятий ребята, которые играли в очках, если у них не было органической патологии, снимали их».

Ученые установили, что эффект лечебного воздействия бадминтона связан с движением волана. Этот спортивный снаряд на небольшой площадке и в относительно небольшом пространстве носится со стартовой скоростью 593 километра в час во всех измерениях, а ребенок повторяет его движения глазами. И, по сути, это имитирует глазную гимнастику, которую офтальмолог обычно рекомендует для профилактики и борьбы с близорукостью. Но выполнять ее просто так скучно, и через несколько занятий обычно все эту гимнастику бросают. А на корте ребенок даже не думает, что занимается тренировкой глазных мышц.

Профессор Елена Таратута и ее сотрудники обнаружили еще один важнейший эффект игры — движения руки на корте очень быстро обогащают кровь, в том числе и в сосудистой системе глаз, кислородом. Это закрепляет эффект лечебного воздействия игры.

Близорукость в целом присуща уже четверти населения земли, а к 2050 году этот показатель вырастет вдвое.

«Удалось донести эту информацию до председателя правительства — в те годы его возглавлял Владимир Владимирович Путин. И вскоре вышло его поручение включить бадминтон как третий урок физкультуры во всех школах Российской Федерации. И там, где идея увлекла директоров и родительские комитеты, бадминтон в школы пришел. Ведь это самый дешевый и самый эффектный вид физических упражнений. В обычном спортзале школы поперек помещается четыре полномасштабных площадки для бадминтона. И главное, что на уроках физкультуры часто либо мальчики сидят — девочки занимаются, либо девочки сидят — мальчики занимаются. А в бадминтон играют все вместе», — говорит Сергей Шахрай.

Активно поддержал НФБР глава Республики Татарстан Рустам Минниханов, там нашелся и энтузиаст бадминтона, руководитель Счетной палаты РТ Алексей Демидов. В результате в Татарстане почти во всех школах дети играют в бадминтон, построен современный центр развития этой игры. Поддержал инициативу и бывший губернатор Московской области Борис Громов, по его решению в городе Раменское был построен комплекс бадминтона «Борисоглебский». Поддерживают его и сегодняшние власти области. Хорошо развивается бадминтон в Омской области, в Приморском крае, где тоже есть его энтузиасты.

На метод коррекции близорукости с помощью занятий бадминтоном коллектив авторов получил патент РФ, методику издали отдельной брошюрой, по которой любой учитель физкультуры может правильно организовать уроки освоения игры и проведения занятий с детьми любого возраста. Пособие сразу же перевели на китайский язык — практичные китайцы быстро схватывают все, что может дать успех при минимальных затратах.

А у президента НФБР есть и еще одна заветная идея — добиться включения игры в программу зимних Олимпийских игр.

«В бадминтон можно играть круглый год, — говорит Сергей Шахрай. — Зимой мы утаптывали опушку леса, ставили столбики, натягивали сетку. Ведь ничего особенного и не нужно. Бадминтон — это майка и шорты летом, спортивный костюм зимой плюс кроссовки. Сетка стоит 3000 рублей, простые ракетки не дороже — игра доступна практически всем и везде, абсолютно не травматична, поскольку неконтактна. Для достижения целей здорового образа жизни, снижения заболеваемости, продления активного долголетия он годится как мало какой другой спорт».

Многих родителей все серьезнее беспокоит, что дети с раннего возраста залипают в различных гаджетах — теряя зрение и двигательную активность, набирая вес, не бывая на воздухе. Так, может быть, проще всего купить пару ракеток и волан и выйти в ближайший сквер или парк вместе с детьми, чтобы сразиться в бадминтон? И неважно, получится ли сразу играть на уровне мастера спорта или нет. Важно, что семья вместе будет проводить время активно и с большой пользой. Как говорится, следите за воланом!

В тему

Игре в бадминтон может мешать только погода, когда волан сносит порывами ветра. Всемирная федерация бадминтона, штаб-квартира которой находится в Куала-Лумпуре (Малайзия) и консулом которой много лет был Сергей Шахрай, потратила три миллиона долларов, чтобы разработать волан, устойчивый к воздействию ветра. Математики из Сингапура сделали расчеты формы волана, которая позволяет преобразовать энергию ветра в крутящий момент. То есть волан просто быстро вращается, но не меняет траекторию полета. И такие воланы теперь доступны не только спортсменам-бадминтонистам.