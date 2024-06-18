Игра в бадминтон может исправить массовую близорукость

Сейчас близорукостью страдает более 80 процентов молодого населения Южной Кореи и Сингапура, 70 процентов — в Китае, в России — уже около 60 процентов, и эта доля быстро растет. Ученые утверждают, что близорукость в целом присуща уже четверти населения Земли, а к 2050 году этот показатель вырастет вдвое. На хирургическую коррекцию зрения идут немногие — в основном те, у кого степень близорукости чрезвычайно велика и мешает нормальной жизни. Остальным приходится носить либо очки, либо контактные линзы.
Но вот Национальная федерация бадминтона России (НФБР) предлагает недорогой и не травматичный метод коррекции зрения — игру в этот доступный вид спорта. Энтузиастом идеи является президент НФБР, известный политик Сергей Шахрай.
«Я работал преподавателем на юридическом факультете МГУ, — рассказал он “РГ”. — Как-то пришлось защищать честь факультета на соревнованиях по бадминтону, я впервые в жизни взял в руки ракетку и увлекся этой игрой. В 1992 году попал в серьезнейшую автоаварию, стала отниматься правая рука, пострадало зрение — пришлось надеть очки с диоптриями минус два. Китайские врачи с помощью иглоукалывания вернули подвижность руке, и я вернулся на корт. И через полгода понял, что очки мне больше не нужны. Посмотрел внимательно на других игроков и убедился, что практически никто из них не носит очки. Подумал: может, это результат постоянных занятий бадминтоном? С этой идеей я пришел к директору Московского научно-исследовательского института глазных болезней имени Гельмгольца, академику Владимиру Владимировичу Нероеву. С этого все и началось».
Причины возникновения близорукости врачи условно делят на наследственные, врожденные и приобретенные, то есть возникшие под воздействием внешних факторов: избыточной нагрузки на зрение, неправильного освещения при чтении и других занятиях, недостатка движения, дефицита различных витаминов и микроэлементов в питании
Прежде людям с близорукостью врачи ограничивали физические нагрузки. Но со временем специалисты по-новому стали оценивать и возможность регулярных занятий физической культурой при миопии. Теперь умеренные занятия близоруким, наоборот, рекомендованы, так как способствуют увеличению работоспособности всех органов и систем организма, в том числе и цилиарной мышцы глаза. Кроме того, укрепляются сосуды глаз, улучшается их кровообращение.
«Академик Нероев поручил проверить гипотезу одному из своих главных специалистов — профессору Елене Петровне Таратуте, — продолжает рассказ Сергей Шахрай. — Она написала методику, которая позволила набрать медицинскую статистику. Два года мы собирали информацию в школах и центрах развития бадминтона. И оказалось, что уже через 10 занятий ребята, которые играли в очках, если у них не было органической патологии, снимали их».
Ученые установили, что эффект лечебного воздействия бадминтона связан с движением волана. Этот спортивный снаряд на небольшой площадке и в относительно небольшом пространстве носится со стартовой скоростью 593 километра в час во всех измерениях, а ребенок повторяет его движения глазами. И, по сути, это имитирует глазную гимнастику, которую офтальмолог обычно рекомендует для профилактики и борьбы с близорукостью. Но выполнять ее просто так скучно, и через несколько занятий обычно все эту гимнастику бросают. А на корте ребенок даже не думает, что занимается тренировкой глазных мышц.
Профессор Елена Таратута и ее сотрудники обнаружили еще один важнейший эффект игры — движения руки на корте очень быстро обогащают кровь, в том числе и в сосудистой системе глаз, кислородом. Это закрепляет эффект лечебного воздействия игры.
«Удалось донести эту информацию до председателя правительства — в те годы его возглавлял Владимир Владимирович Путин. И вскоре вышло его поручение включить бадминтон как третий урок физкультуры во всех школах Российской Федерации. И там, где идея увлекла директоров и родительские комитеты, бадминтон в школы пришел. Ведь это самый дешевый и самый эффектный вид физических упражнений. В обычном спортзале школы поперек помещается четыре полномасштабных площадки для бадминтона. И главное, что на уроках физкультуры часто либо мальчики сидят — девочки занимаются, либо девочки сидят — мальчики занимаются. А в бадминтон играют все вместе», — говорит Сергей Шахрай.
Активно поддержал НФБР глава Республики Татарстан Рустам Минниханов, там нашелся и энтузиаст бадминтона, руководитель Счетной палаты РТ Алексей Демидов. В результате в Татарстане почти во всех школах дети играют в бадминтон, построен современный центр развития этой игры. Поддержал инициативу и бывший губернатор Московской области Борис Громов, по его решению в городе Раменское был построен комплекс бадминтона «Борисоглебский». Поддерживают его и сегодняшние власти области. Хорошо развивается бадминтон в Омской области, в Приморском крае, где тоже есть его энтузиасты.
На метод коррекции близорукости с помощью занятий бадминтоном коллектив авторов получил патент РФ, методику издали отдельной брошюрой, по которой любой учитель физкультуры может правильно организовать уроки освоения игры и проведения занятий с детьми любого возраста. Пособие сразу же перевели на китайский язык — практичные китайцы быстро схватывают все, что может дать успех при минимальных затратах.
А у президента НФБР есть и еще одна заветная идея — добиться включения игры в программу зимних Олимпийских игр.
«В бадминтон можно играть круглый год, — говорит Сергей Шахрай. — Зимой мы утаптывали опушку леса, ставили столбики, натягивали сетку. Ведь ничего особенного и не нужно. Бадминтон — это майка и шорты летом, спортивный костюм зимой плюс кроссовки. Сетка стоит 3000 рублей, простые ракетки не дороже — игра доступна практически всем и везде, абсолютно не травматична, поскольку неконтактна. Для достижения целей здорового образа жизни, снижения заболеваемости, продления активного долголетия он годится как мало какой другой спорт».
Многих родителей все серьезнее беспокоит, что дети с раннего возраста залипают в различных гаджетах — теряя зрение и двигательную активность, набирая вес, не бывая на воздухе. Так, может быть, проще всего купить пару ракеток и волан и выйти в ближайший сквер или парк вместе с детьми, чтобы сразиться в бадминтон? И неважно, получится ли сразу играть на уровне мастера спорта или нет. Важно, что семья вместе будет проводить время активно и с большой пользой. Как говорится, следите за воланом!
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Игре в бадминтон может мешать только погода, когда волан сносит порывами ветра. Всемирная федерация бадминтона, штаб-квартира которой находится в Куала-Лумпуре (Малайзия) и консулом которой много лет был Сергей Шахрай, потратила три миллиона долларов, чтобы разработать волан, устойчивый к воздействию ветра. Математики из Сингапура сделали расчеты формы волана, которая позволяет преобразовать энергию ветра в крутящий момент. То есть волан просто быстро вращается, но не меняет траекторию полета. И такие воланы теперь доступны не только спортсменам-бадминтонистам.