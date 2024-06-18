Игра в бадминтон может исправить массовую близорукость

«Я работал преподавателем на юридическом факультете МГУ, — рассказал он “РГ”. — Как-то пришлось защищать честь факультета на соревнованиях по бадминтону, я впервые в жизни взял в руки ракетку и увлекся этой игрой. В 1992 году попал в серьезнейшую автоаварию, стала отниматься правая рука, пострадало зрение — пришлось надеть очки с диоптриями минус два. Китайские врачи с помощью иглоукалывания вернули подвижность руке, и я вернулся на корт. И через полгода понял, что очки мне больше не нужны. Посмотрел внимательно на других игроков и убедился, что практически никто из них не носит очки. Подумал: может, это результат постоянных занятий бадминтоном? С этой идеей я пришел к директору Московского научно-исследовательского института глазных болезней имени Гельмгольца, академику Владимиру Владимировичу Нероеву. С этого все и началось».