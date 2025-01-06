Игра на публику. Названы риски синдрома искусственной радости

Этот синдром часто связан с праздниками. Когда вся обстановка окружающая говорит: давай это и это, делай то и то. И когда такое массивное давление — предновогоднее, новогоднее, постновогоднее — проходит, у человек случается резкое истощение и усталость. Цена этого синдрома искусственной радости и счастья в том, что человек пытается что-то быстро-быстро заполучить, что-то добыть, ему нужно все больше и происходит феномен горькой конфеты, когда человек, заполучив это, начинает испытывать слезливость, ощущение, что ничего не радует, и вообще-то ему все равно. Это настолько вымученное стремление к счастью, что человек после того, как он надевает маску радости, чувствует грусть, тоску и слезливость.