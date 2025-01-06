Игра на публику. Названы риски синдрома искусственной радости

Праздники очень тесно связаны с чувством радости и веселья. Однако не всегда эмоции эти искренние. И тогда специалисты говорят о синдроме искусственной радости или счастья. О том, что это такое и чем грозит человеку, aif.ru рассказал кандидат психологических наук, доцент, психоаналитик, клинический психолог высшей квалификационной категории, когнитивно-поведенческий терапевт, сомнолог Алексей Мелехин.
Сегодня есть мода на радость, иначе это называется токсичный позитивизм, или токсичный позитив, когда люди искусственным образом как бы приобщают себя к празднику, искусственным образом радуются. Ключевое слово в такой ситуации «нужно», то есть нужно радоваться, нужно чувствовать себя счастливым.
И этот токсичный позитив, нарочитая искусственная радость не по зову души, а потому что так надо, приводит к тому, что люди с помощью внешних атрибутов пытаются как бы вызвать у себя счастье, хотя внутри эмоционально они его не испытывают. В итоге добиваются его визуально за счет внешних атрибутов.
Почему так происходит? Дело в том, что концепт счастья и радости в каждой психике, в каждом психическом функционировании свой. У кого-то действительно его нет, он не знает, что это такое, не умеет радоваться. Например, его долгое время воспитывали в режиме, что радоваться не нужно, нужно держать ухо востро или ждать какого-то подвоха. При синдроме искусственного счастья или радости человек начинает все покупать, сметать, пробовать все, чтобы как-то оживить себя и радоваться.
Чаще всего этот синдром искусственного счастья и радости бывает при каких-то синдромах, например, при диффузной идентичности, когда у человека нет ничего своего, он не хочет разбираться глубоко и просто берет эти внешние атрибуты, чтобы как-то примкнуть к атмосфере общего веселья. Быть счастливым и радостным модно, поэтому нужно искусственно заставлять себя и приобщать себя, чтобы эта радость была хотя бы внешне.
Также синдром искусственной радости и счастья бывает при пограничном расстройстве личности, ряде других расстройств, в том числе при депрессии.
У человека с диффузной идентичностью, который все щупает и пробует, синдром искусственной радости и счастья становится дисфункциональной установкой: если ты счастлив и радостен, то ты успешен и богат. То есть будто бы чувства эти надо купить, что-то с ними сделать, иначе ты будешь каким-то не таким.
Этот синдром часто связан с праздниками. Когда вся обстановка окружающая говорит: давай это и это, делай то и то. И когда такое массивное давление — предновогоднее, новогоднее, постновогоднее — проходит, у человек случается резкое истощение и усталость. Цена этого синдрома искусственной радости и счастья в том, что человек пытается что-то быстро-быстро заполучить, что-то добыть, ему нужно все больше и происходит феномен горькой конфеты, когда человек, заполучив это, начинает испытывать слезливость, ощущение, что ничего не радует, и вообще-то ему все равно. Это настолько вымученное стремление к счастью, что человек после того, как он надевает маску радости, чувствует грусть, тоску и слезливость.
Часто люди воспринимают счастье и радость как некий бренд, который нужно заполучить и обязательно. Но мало кто учитывает, что у психики должны быть разные эмоции. Некоторые люди не знают, что такое радоваться без какого-то подвоха или наказания потом. А большинство людей и не знает, что такое счастье. У каждого оно свое, и его необязательно покупать или достигать, постоянно улыбаться. Счастье вариативно, оно не всегда связано с позитивом и положительными эмоциями. У каждого человека свои счастье и радость.