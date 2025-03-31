Игра на понижение. Мясников рассказал, почему гипотоников не существует

В эфире программы «О самом главном» Александр Мясников разобрал популярные «отклонения» здоровья и пояснил, что из них можно считать нормой, а что нет.
«Вот пульс. У кого? У спортсмена пульс 50 — это норма. А возьмем человека в возрасте, у которого сердечко. А у него пульс ниже 60. Я не знаю, может, у него там уже блокада, а, может, у него перерывы, когда бывает так, что сердце по 3 секунды не бьется. Может, у него все дело идет к тому, что будет внезапная смерть, хотя и будет синусовый (нормальный) ритм», — пояснил врач. Надо обследовать.
Также выделения из груди. В определенном возрасте, например, у подростка, это может быть нормой. А иногда это бывает признаком рака. «В любом случае надо выделения проверить. Возможно, у вас повышен пролактин, может быть аденома гипофиза, которая вырабатывает это все. Это может быть как вариант нормы, так и онкозаболевание груди. Могут быть эндокринные проблемы, вплоть до проблем со щитовидной железой», — пояснил медик.
Пониженная температура — тоже спорный параметр. «Считать 35,6 пониженной сложно. Вопрос: где мерили. Такую можно намерить только подмышкой, а там — вы вспотели, недодержали, ветерок, влажный градусник охлаждается. Лучше мерить либо во рту, либо в прямой кишке. Там температура на градус выше. Пониженная же температура обычно встречается при редких состояниях — шоке, отравлении
Что касается менопаузы в 40 лет — это не норма. «Ранняя менопауза — это либо первичная недостаточность яичников, либо вторичное заболевание. Это всегда проблема, ведет в будущем к сложностям с костями, сердечными заболеваниями», — отметил Мясников.
Давление 90 на 60 не должно вызывать вопросов как вариант нормы. «У нас нет нижней границы давления. Гипотоники, вас нет. Есть верхняя — 119 на 79 мм рт.ст. Есть резкое падение давления — но это другие вещи. Стабильное такое 90 на 60 — это вариант нормы», — рассказал врач.
При этом он отметил, что люди с показателями «ниже нормы» нередко чувствуют себя нехорошо — сердце бьется, руки холодные и потные, глаза трепещут.
«Это не потому, что у вас низкое давление. А у вас низкое давление вместе с астеничным синдромокомплексом. Человек “гипотоник” потом становится все равно гипертоником. Но это потому что есть нарушение тонуса и регуляции. Однако это такие нарушения, что надо забыть, что это патология. Половине надо провериться на анемию, второй половине посмотреть щитовидную железу, а не искать связь с давлением», — отметил Мясников.
Эрозия шейки матки как патология тоже нередко преувеличена. Это не норма, но и не болезнь, пояснил врач. «Вот дисплазия — это предрак, когда меняется эпителий под воздействием вируса папилломы человека. А тут при эрозии вы начинаете прижигать, в результате образуется рубец, из-за которого потом может быть сложно забеременеть», — предупредил медик.