Игра на понижение. Мясников рассказал, почему гипотоников не существует

​ «Вот пульс. У кого? У спортсмена пульс 50 — это норма. А возьмем человека в возрасте, у которого сердечко. А у него пульс ниже 60. Я не знаю, может, у него там уже блокада, а, может, у него перерывы, когда бывает так, что сердце по 3 секунды не бьется. Может, у него все дело идет к тому, что будет внезапная смерть, хотя и будет синусовый (нормальный) ритм», — пояснил врач. Надо обследовать.