Игорь Николаев зарегистрировал свой портрет в качестве товарного знака

Согласно информации из карточки товарного знака, Николаев зарегистрировал знак по шести классам Международной классификации товаров и услуг. Действие знака распространяется на 33 класс, который предполагает производство вина или крепких алкогольных напитков. Кроме того, певец может использовать знак для производства рекламы (35 класс), телекоммуникационных услуг (38 класс), организации спортивных и культурных мероприятий (41 класс), производства услуг по обеспечению пищевыми продуктами и напитками (43 класс), а также услуг в области сельского хозяйства, аквакультуры, огородничества и лесоводства (44 класс).