Игорь Николаев потребовал более 1 млн рублей за фразу «Выпьем за любовь»

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Российский артист Игорь Николаев потребовал от продавцов более 1 млн рублей за использование его фразы «Выпьем за любовь». Об этом сообщается в Telegram-канале SHOT.
По данным SHOT, за последнее время артист фигурировал в исках по интеллектуальным правам на 800 тыс. рублей и на 250 тыс. рублей. «Музыкант совместно с компанией, которой доверил свои товарные знаки, пытается взыскать более 1 млн рублей за использование фразы “Выпьем за любовь”. Товарами с цитатой торгуют в сети», — говорится в сообщении.
Артист владеет правами на фразы «Выпьем за любовь», «Дельфин и русалка». Кроме того, Николаев запатентовал свои фотографии.