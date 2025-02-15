Игорь Николаев потребовал более 1 млн рублей за фразу «Выпьем за любовь»

По данным SHOT, за последнее время артист фигурировал в исках по интеллектуальным правам на 800 тыс. рублей и на 250 тыс. рублей. «Музыкант совместно с компанией, которой доверил свои товарные знаки, пытается взыскать более 1 млн рублей за использование фразы “Выпьем за любовь”. Товарами с цитатой торгуют в сети», — говорится в сообщении.