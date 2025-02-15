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Игорь Николаев потребовал более 1 млн рублей за фразу «Выпьем за любовь»

В сети торгуют товарами с фразой артиста.

Источник: ТАСС

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Российский артист Игорь Николаев потребовал от продавцов более 1 млн рублей за использование его фразы «Выпьем за любовь». Об этом сообщается в Telegram-канале SHOT.

По данным SHOT, за последнее время артист фигурировал в исках по интеллектуальным правам на 800 тыс. рублей и на 250 тыс. рублей. «Музыкант совместно с компанией, которой доверил свои товарные знаки, пытается взыскать более 1 млн рублей за использование фразы “Выпьем за любовь”. Товарами с цитатой торгуют в сети», — говорится в сообщении.

Артист владеет правами на фразы «Выпьем за любовь», «Дельфин и русалка». Кроме того, Николаев запатентовал свои фотографии.