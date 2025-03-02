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Иерей Портнов объяснил, когда можно попросить прощения через СМС

Православные россияне 2 марта отмечают Прощеное воскресенье.

Источник: Аргументы и факты

В Прощеное воскресенье можно попросить прощения через СМС-сообщение, если человек находится далеко и невозможно встретиться лично, объяснил корреспонденту aif.ru иерей Максим Портнов, настоятель храма Воскресения Христова с. Воскресенка.

Он напомнил, что в этом году православные верующие отмечают Прощеное воскресенье 2 марта.

«Вы можете написать сообщение или позвонить человеку, который находится далеко, если вы действительно согрешили перед ним, если вы чувствуете свою вину», — объяснил иерей Максим Портнов.

Он отметил, что лучше всего просить прощения лично, глядя в глаза человеку, которого обидели. Также, по словам иерея, можно попросить прощения массово с использованием мессенджеров в чатах дома или школьных.

«Если у вас есть чат дома, и вы там имели неосторожность высказываться плохо против кого-то, и ваши слова были обидными, попросите прощения у всего чата. Попросите прощения у родителей своих одноклассников, если у вас есть чат родительский, возможно, ваш ребенок или вы имели неосторожность что-то нехорошее сказать, подумать», — добавил иерей Максим Портнов.

Также священнослужитель объяснил, почему в Прощеное воскресенье не нужно массово рассылать тематические гифки и открытки в соцсетях и мессенджерах.