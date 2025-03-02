Иерей Портнов объяснил, когда можно попросить прощения через СМС

«Если у вас есть чат дома, и вы там имели неосторожность высказываться плохо против кого-то, и ваши слова были обидными, попросите прощения у всего чата. Попросите прощения у родителей своих одноклассников, если у вас есть чат родительский, возможно, ваш ребенок или вы имели неосторожность что-то нехорошее сказать, подумать», — добавил иерей Максим Портнов.