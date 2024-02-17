Идут по слепку: зачем банки собирают биометрию граждан

«У нас перезапуск процесса сбора биометрических данных в банках, за последние 3−4 месяца мы собрали в 4−5 раз больше, чем на протяжении нескольких лет предыдущих», — сказал Короп. Такие темпы, по его словам, обусловлены тем, что граждане показали заинтересованность в сдаче биометрии для получения соответствующих продуктов и услуг.