Идут отличники и хорошисты. Студенты СПО опровергли мифы о колледжах

Ответы участников опроса свидетельствуют о высокой осознанности при выборе вариантов будущего обучения. Во-первых, большинство участвующих в опросе студентов СПО (62,9%) еще до поступления в колледж предполагали, куда пойдут работать после его окончания. Во-вторых, 31,4% респондентов определили свой выбор как «лучший вариант из доступных», а 29,4% посчитали, что «этого уровня достаточно для дальнейшей работы». В-третьих, 39,5% студентов СПО, выбрали знакомую им профессию или специальность, поскольку их родственники имеют профессию близкую к той на которой обучается респондент. И только 10,6% всех участников опроса согласились с определенной вынужденностью своего выбора, ответив «не удалось поступить на другую программу или в вуз».