Идут отличники и хорошисты. Студенты СПО опровергли мифы о колледжах

Выпускники школ уже готовятся сделать окончательный выбор — куда им пойти учиться дальше, в вуз или колледж. И хотя молодые люди готовы осваивать сразу профессию, немало родителей до сих пор настаивает, что нужно получать высшее образование. Однако сегодня многие колледжи совсем не похожи на ПТУ тех времен, когда учились сами мамы и папы нынешних школьников.
Aif.ru решил разобрать самые популярные заблуждения вокруг системы СПО — среднего профессионального образования. А в качестве основы для такого разбора возьмем недавнее социологическое исследование Института развития профессионального образования. В нем приняли участие 96,7 тысяч студентов СПО из 89 регионов России.
Миф 1: «В колледжи идут учиться только неуспешные ученики, двоечники и троечники»
«Будешь плохо учиться — тебе дорога в колледж», — так до сих пор повторяют многие. Согласны ли с этим сами студенты СПО? Больше половины участвующих в опросе студентов колледжей имели отличную или в целом хорошую успеваемость по всем предметам (50,6%), еще 37,6% респондентов оценили свою успеваемость как хорошую по отдельным предметам и среднюю.
Согласно результатам опроса, 87% студентов СПО в школе получали дополнительное образование. Почти две трети студентов СПО в школе дополнительно занимались физкультурой и спортом (65,1%). Почти треть респондентов посещали дополнительные занятия художественного направления (30,8%). Каждый десятый участник опроса (10,3%) в школьные годы обучался на дополнительных образовательных программах технического и математического направлений.
Уже учась в колледжах, студенты СПО продолжают двигаться в сторону профессионального и личностного успеха. Так 30,7% опрошенных четверокурсников участвовали во время обучения в региональных, а 14,3% — в международных и/или национальных конкурсах профессионального мастерства и других конкурсах и олимпиадах.
Отметим еще один факт. Согласно данным статистики, в 2023/2024 учебном году конкурс в государственные колледжи составлял 2,9 заявлений на 1 место. По некоторым профессиям и специальностям, например «Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений», «Машинист на буровых установках», «Пчеловодство», конкурс превышал 10 заявлений на место. Абитуриент СПО должен быть очень успешным, чтобы пройти такой отбор.
Все это доказывает: стереотип о том, что в колледжи приходят только неуспешные абитуриенты, имеющие низкие образовательные результаты в школе, не имеет оснований.
Миф 2: «В колледж идут после того, как не смогли поступить в вуз»
Реальная ситуация иная. Результаты опроса показывают, что почти половина студентов (48,8%) принимали решение об обучении по программе среднего профессионального образования в последний год учёбы в школе или раньше. Чуть меньше трети опрошенных (31,1%) выбрали свою образовательную траекторию сразу после сдачи школьных экзаменов.
Ответы участников опроса свидетельствуют о высокой осознанности при выборе вариантов будущего обучения. Во-первых, большинство участвующих в опросе студентов СПО (62,9%) еще до поступления в колледж предполагали, куда пойдут работать после его окончания. Во-вторых, 31,4% респондентов определили свой выбор как «лучший вариант из доступных», а 29,4% посчитали, что «этого уровня достаточно для дальнейшей работы». В-третьих, 39,5% студентов СПО, выбрали знакомую им профессию или специальность, поскольку их родственники имеют профессию близкую к той на которой обучается респондент. И только 10,6% всех участников опроса согласились с определенной вынужденностью своего выбора, ответив «не удалось поступить на другую программу или в вуз».
Так что сегодняшние студенты колледжей — это мотивированные молодые люди, которые осознанно выбирают свою образовательную траекторию.
Миф 3: «Без высшего образования ты не сможешь быть успешным»
Большинство студентов колледжей полагает, что успешная карьера связана с высокой заработной платой (53,3%). Также значительная часть опрошенных акцентирует внимание на комфортных условиях труда (33,4%) и возможности быстрого трудоустройства сразу после окончания обучения (24,7%).
Участники опроса (напомним, это 96,7 тысяч студентов СПО из всех регионов России) связывают свой профессиональный успех с выбранной специальностью, которая, по их мнению, «дает возможность саморазвития», «работа будет интересной, востребованной, работа будет всегда» (41,5%), «даст возможность хорошо зарабатывать» (27,3%).
Важно отметить, что каждый четвёртый участник опроса (23,9%) считает, что люди со средним профессиональным образованием имеют больше шансов на успешную карьеру в долгосрочной перспективе, а ещё 27,9% уверены, что выпускники с дипломом СПО более востребованы на рынке труда сразу после окончания обучения.
Миф 4: «Колледж — не лучшее место для учебы»
Старшее поколение помнит пренебрежительное слово «шарага», которое зачастую использовалось для обозначения образовательных организаций среднего профессионального образования. Однако современные студенты СПО оценивают свои колледжи иначе.
При выборе колледжа будущие студенты обращают внимание на его репутацию (19,4%) и наличие квалифицированных преподавателей (14,8%). Уже во время обучения почти половина опрошенных студентов СПО (44,3%) отмечает педагогический состав как одно из главных конкурентных преимуществ своих образовательных учреждений.
Респонденты также отмечают наличие современного оборудования (29,6%), интересную практику (22,4%), образовательную среду (20,6%) и помощь в трудоустройстве (19%). Таким образом, современные колледжи предлагают не только богатую инфраструктуру и налаженную связь с рынком труда, но и комфортную среду для обучения.
Так, 32,9% участников опроса отмечают комфортность общения как одну из характеристик своего учебного заведения, а 21,4% считают важным возможность участия в жизни колледжа.