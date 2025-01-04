Идею начать жизнь с чистого листа в новом году назвали разрушительной

По его словам, психологи зачастую рекомендуют разные странные вещи — например, рассказать всем о проблеме, заключить какое-то пари, хотя все эти действия скорее вредны для реальных изменений. Фактически они загоняют человека, который, очевидно, не готов к решению проблемы, в некий кабальный режим.