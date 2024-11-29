«Идеология в красках». Эксперты раскрыли смысл картины, подаренной Путину

Миллионы просмотров в Сети
Оба лидера приняли участие в создании картины вместе с ее автором. Для этого художница вооружила президентов кисточками.
30-летняя Асель Сабыржанқызы, выступающая в социальных сетях под псевдонимом Ассоль, профессиональный художник, одна из самых известных в своей стране. Ее видео, где она рассказывает о своем творчестве, собирают миллионы просмотров. Только в TikTok у художницы более 360 тыс. подписчиков. Работы автора «Моста дружбы» выставлялись в Астане, Баку, Берлине и Париже.
Дипломат и живописец
«Картина, подаренная нашему президенту, — это интерьерная композиция офисного характера, отражающая четко определенную идеологию содружества, ведущую к процветанию», — поделилась своим мнением в беседе с aif.ru кандидат искусствоведения Татьяна Лазарева.
Эксперт вспомнила картину Малевича «Черный квадрат», которая, по ее словам, не является живописью, а представляет собой «философию в красках». «Идеологию можно выразить в словах, а можно в красках», — заметила Лазарева.
Вспомнила искусствовед и другой пример — картину Питера Пауля Рубенса «Союз Земли и Воды», написанную художником в честь заключения союза между его родной Фландрией и Испанией. Нептун на этом полотне символизировал Испанию, а богиня изобилия — Антверпен.
«Рубенс же по роду деятельности был дипломатом, — уточняет Лазарева. — Однажды в перерыве заседания его коллега заметил: “О, дипломат Рубенс балуется живописью!” Хотя, конечно, все мы понимаем, что это живописец Рубенс баловался дипломатией».
Солнечная гамма
В свою очередь, художник Ирина Орлова, оценивая в беседе с aif.ru картину «Мост дружбы», отметила ее «солнечную гамму и позитивное цветовое решение».
Художественный дар у 30-летний Асель Сабыржанкызы проявился в 12 лет, с тех пор она развивает свои таланты, сегодня она магистр живописи, за ее плечами — колледж и Университет искусств. Художница признается, что ей нравится писать портреты сильных исторических личностей как прошлых лет, так и современности.
Согласно информации с официального сайта Асель, портрет ей можно заказать за сумму от 3 тыс. долларов.