«Идеология в красках». Эксперты раскрыли смысл картины, подаренной Путину

Художественный дар у 30-летний Асель Сабыржанкызы проявился в 12 лет, с тех пор она развивает свои таланты, сегодня она магистр живописи, за ее плечами — колледж и Университет искусств. Художница признается, что ей нравится писать портреты сильных исторических личностей как прошлых лет, так и современности.