Идем за жильем. Назван способ в разы сократить ставку по ипотеке

— В каждом банке есть калькуляторы, которые позволяют ее рассчитать. По опыту могу сказать, что за счет среднего арифметического ставка для клиента составит не 20−22%, как по классической ипотеке, а гораздо ниже. Если клиент возьмет «семейку» на 12 млн руб. под 6%, а сверху доберет в кредит еще 5 млн руб. под 20%, то выйдет где-то около 7% годовых. Для заемщика это, конечно, очень выгодно.