«Идеальную женщину» задержали на 40 минут при въезде в США из-за фото в паспорте

В 2023 году норвежский Playboy признал Жанаину Празерес (Janaína Prazeres) из Бразилии «самой идеальной женщиной в мире». Подозреваем, что с таким титулом ей не дают прохода, где бы она ни появилась, но иногда пристальное внимание ей только мешает. Как это, к примеру, случилось на днях в аэропорту Сан-Паулу.
Идеальная Жанаина собиралась лететь по своим идеальным делам из идеальной Бразилии в идеальные США. Но стоило ей оказаться на неидеальном паспортном контроле, как его неидеальные сотрудники начали задавать ей неидеальные вопросы. Все из-за того, что в реальной жизни она была слишком идеальна, а на фото в паспорте — далека от идеала.
Смутившиеся несостыковкой «ожидание — реальность» сотрудники аэропорта задержали Жанаину на 40 минут, пытаясь выяснить, кто она на самом деле — та женщина, что смотрит на них со страниц документа, или все же самая идеальная женщина в мире.
На пути к своему гордому званию женщина подозревала, что рано или поздно что-то может пойти не так, но чтобы настолько — никогда не ожидала.
«Я всегда знала, что это может произойти в какой-то момент, потому что моя внешность сильно изменилась за эти годы, — рассказала модель изданию NeedToKnow. — Но в тот момент это был шок — никогда не ожидаешь, что тебя остановят в аэропорту, когда ты ничего противозаконного не делаешь».
За последние несколько лет Жанаина 20 раз ложилась под нож пластического хирурга, чтобы добиться идеала, потратив на это несколько лет жизни и 1,3 миллиона долларов. Среди ее обновок: полная «гармонизация» лица, бесчисленные ринопластики и подтяжки тела. Увлекшись самосовершенствованием, женщина совершенно забыла о том, что было бы неплохо зафиксировать изменения в паспорте, чтобы ни у кого не появлялось вопросов. На фото в документе, который не обновлялся с момента внесения изменений, у Празерес более темный цвет волос, более широкий нос, более широкие щеки и меньше макияжа.
И хотя личность ее с горем пополам удалось установить, женщина была слишком расстроена инцидентом, и первое, что сделала по возвращении из поездки, — незамедлительно пошла продлевать и обновлять паспорт.
«Совершенство имеет свою цену», — подытоживает идеальная женщина свое неидеальное путешествие.