«Идеальную женщину» задержали на 40 минут при въезде в США из-за фото в паспорте

За последние несколько лет Жанаина 20 раз ложилась под нож пластического хирурга, чтобы добиться идеала, потратив на это несколько лет жизни и 1,3 миллиона долларов. Среди ее обновок: полная «гармонизация» лица, бесчисленные ринопластики и подтяжки тела. Увлекшись самосовершенствованием, женщина совершенно забыла о том, что было бы неплохо зафиксировать изменения в паспорте, чтобы ни у кого не появлялось вопросов. На фото в документе, который не обновлялся с момента внесения изменений, у Празерес более темный цвет волос, более широкий нос, более широкие щеки и меньше макияжа.