Идеальное преступление: 5 громких ограблений, которые навсегда изменили мир искусства

Сокровища Наполеона
Ранним утром 19 октября 2025 года группа преступников совершила одно из самых дерзких ограблений в истории — нападение на парижский Лувр. Используя автоподъемник, установленный на грузовике, злоумышленники проникли в галерею «Аполлон» через разбитое окно и похитили драгоценности из легендарной коллекции Наполеона.
Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес заявил, что из музея пропали девять ювелирных украшений, которые имеют огромную историческую ценность. По словам Нуньеса, это была «опытная команда», скрывшаяся после ограбления на скутерах. При бегстве они бросили поврежденную корону императрицы Евгении, жены Наполеона III, — шедевр ювелирного искусства, украшенный 1354 бриллиантами и 56 изумрудами.
На место происшествия незамедлительно прибыла министр культуры Рашида Дати, которая подтвердила отсутствие пострадавших среди посетителей и сотрудников музея. Лувр, принявший в прошлом году рекордные 9 миллионов посетителей, был закрыт на неопределенный срок «по исключительным причинам». Президент Франции Эмманюэль Макрон, по данным Елисейского дворца, находится в курсе развития ситуации в режиме реального времени и держит расследование на личном контроле.
К расследованию подключились специализированные подразделения: бригада по борьбе с бандитизмом парижской полиции работает совместно с Центральным управлением по борьбе с незаконным оборотом культурных ценностей. Прокуратура Парижа уже начала работу по оценке материального и исторического ущерба, нанесенного преступлением.
Как отметил министр внутренних дел Лоран Нуньес, инцидент выявил «серьезные уязвимости системы безопасности» знаменитого музея. Тот факт, что ограбление произошло в утренние часы, свидетельствует о тщательной подготовке и разведке, проведенной преступниками. Влади предпринимают все возможные меры для возвращения похищенных культурных ценностей, однако полный перечень украденных артефактов пока не подлежит разглашению в интересах следствия.
Кража «Моны Лизы»
В августе 1911 года произошло одно из самых дерзких преступлений в истории искусства — из Лувра была похищена «Мона Лиза» Леонардо да Винчи. Исполнителем оказался Винченцо Перуджа, итальянский стекольщик, ранее работавший в музее. Он воспользовался слабостями в системе безопасности: дождавшись момента, когда галерея опустела, он аккуратно вынул холст из рамы и скрылся с ним, спрятав его под рабочим халатом.
Инцидент вызвал международный скандал. Лувр закрылся на неделю, что стало беспрецедентным случаем в истории музея. Франция усилила пограничный контроль, а газеты по всему миру пестрели заголовками о пропаже шедевра. Картину обнаружили лишь два года спустя, в 1913 году в Италии, когда Перуджа попытался продать ее антиквару, заявив о желании «вернуть шедевр на историческую родину». Любопытно, что многие современники считали его поступок патриотическим жестом. Суд приговорил мужчину к году и двум месяцам тюрьмы, но с учетом смягчающих обстоятельств он отсидел всего 8 месяцев. Возвращение «Моны Лизы» в Лувр стало настоящим триумфом: картина превратилась из ценного произведения искусства в глобальный культурный феномен. Посещаемость музея выросла в разы — сегодня около 30 000 человек ежедневно приходят, чтобы увидеть знаменитую улыбку.
Ограбление Гарднер
Ограбление музея Изабеллы Стюарт Гарднер в Бостоне в 1990 году стало настолько громким преступлением, что спустя три десятилетия, в 2021 году, Netflix посвятил ему документальный фильм «Это ограбление: крупнейшее в мире ограбление произведений искусства». Ранним утром 18 марта, вскоре после часа ночи, двое мужчин в форме полицейских постучали в дверь музея, заявив, что прибыли для проверки сообщения о беспорядках. Ничего не подозревавшие охранники впустили их, после чего были сразу же обезоружены, закованы в наручники и уведены в подвал.
Оставив охрану связанной, грабители начали методично обходить залы музея, собирая свою добычу. Среди похищенных шедевров оказались единственный морской пейзаж Рембрандта «Христос во время шторма на Галилейском море», бесценный «Концерт» Вермеера, пять работ Дега, рисунок и гравюра Мане и даже бронзовый орел с напольного штандарта Наполеона. Общая стоимость украденного оценивается примерно в $500 млн, а с учетом современной стоимости ущерб может достигать миллиарда. Несмотря на 34-летнее расследование ФБР, награду в $10 млн, объявленную в 2017 году, и многочисленные версии о причастности бостонской мафии, судьба шедевров остается неизвестной. Пустые рамы до сих пор висят в залах музея как молчаливое напоминание об этой невосполнимой потере.
Монреальский налет
Ранним утром 4 сентября 1972 года трое вооруженных преступников, словно в голливудском блокбастере, проникли на крышу Монреальского музея изящных искусств. Используя веревочную систему, они спустились через световой люк в залы музея. Оказавшись внутри, грабители применили дымовые шашки, чтобы дезориентировать охрану. Трое сотрудников музея были связаны, пока преступники методично собирали экспонаты. Как позже отметил представитель музея Билл Банти в интервью CBC, это были «разборчивые воры, которые хорошо понимали, что ищут».
За 30 минут налета были похищены 18 картин и более 30 ювелирных изделий XVII века общей стоимостью около $2 млн (что эквивалентно $20 млн в современных ценах). Среди украденного — «Пейзаж с хижинами» Рембрандта, работы Яна Брейгеля Старшего и Камиля Коро. Преступникам могло достаться больше, но сработавшая сигнализация вынудила их бросить часть добычи у защищенной двери.
Спустя год после ограбления часть предметов была анонимно возвращена через посредника, однако ключевые шедевры, включая картину Рембрандта, исчезли навсегда. Несмотря на подозрения в причастности местных преступных группировок, дело остается нераскрытым. За прошедшие полвека удалось найти лишь два предмета — кулон и одну картину.
Дело «Человека-паука»
В мае 2010 года под покровом ночи в Музей современного искусства в Париже проник вор-одиночка Вьеран Томич. Профессиональный взломщик выбрал момент, когда музей был наиболее уязвим: система безопасности оказалась отключенной, датчики движения бездействовали, а охрана не заметила виртуозного проникновения через разобранное окно.
За считанные минуты из музея исчезли пять бесценных полотен — работы Пикассо, Матисса, Брака, Леже и Модильяни общей стоимостью свыше $100 млн. Хотя Томича задержали год спустя, а в 2017 году он получил восьмилетний срок, судьба похищенных шедевров остается загадкой. Следствие считает, что картины могли быть переправлены на черный рынок или стали частью частной коллекции, доступ к которой закрыт для публики навсегда.
Вьеран Томич даже получил прозвище «Человек-паук», но не из-за костюма, а из-за способа проникновения в музей, который требовал недюжинной ловкости, силы и умения лазать. Грабитель проник в музей через окно на одном из верхних этажей. Чтобы осуществить этот подъем и спуск, он использовал технику, аналогичную альпинистской. Он буквально взобрался на стену здания и спустился на веревке внутрь, как это сделал бы скалолаз или комиксный супергерой.