Идеальное преступление: 5 громких ограблений, которые навсегда изменили мир искусства

Инцидент вызвал международный скандал. Лувр закрылся на неделю, что стало беспрецедентным случаем в истории музея. Франция усилила пограничный контроль, а газеты по всему миру пестрели заголовками о пропаже шедевра. Картину обнаружили лишь два года спустя, в 1913 году в Италии, когда Перуджа попытался продать ее антиквару, заявив о желании «вернуть шедевр на историческую родину». Любопытно, что многие современники считали его поступок патриотическим жестом. Суд приговорил мужчину к году и двум месяцам тюрьмы, но с учетом смягчающих обстоятельств он отсидел всего 8 месяцев. Возвращение «Моны Лизы» в Лувр стало настоящим триумфом: картина превратилась из ценного произведения искусства в глобальный культурный феномен. Посещаемость музея выросла в разы — сегодня около 30 000 человек ежедневно приходят, чтобы увидеть знаменитую улыбку.