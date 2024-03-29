Идеальное лицо. Врачи развеяли мифы об уколах красоты

Есть два вида препаратов — биодеградируемые — филлеры, и небиодеградируемые препараты. «Одни рассасываются, и ничего не остается, это безопасно. Другие остаются навсегда, не растворяются и не уходят. В современной косметологии используются, конечно, только биодеградируемые средства. Они либо растворяются собственным ферментом, которые есть в организме, так со временем пропадает эффект увеличенных губ. Либо, если человеку по какой-то причине не понравилось, ему можно ввести этот фермент, и он также растворит филлер», — рассказала Шабунина.