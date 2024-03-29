Идеальное лицо. Врачи развеяли мифы об уколах красоты

Косметология сегодня предлагает широкий арсенал средств в виде инъекций, которые возвращают молодость и красоту. При этом вопросов, связанных с ними, очень и очень много. На часть из них ответили врачи в эфире программы «Жить здорово!».
Всегда ли должны оставаться синяки после уколов?
Как заметила Елена Малышева, с одной стороны, появление синяков — хороший знак, указывающий на то, что человек жив. Однако на деле сегодня есть методика, которая позволяет вводить препараты под кожу, не оставляя синяков, либо всего один и в незаметном месте.
«Для этого используется суперсовременная иголка — канюля, она гибкая, эластичная, у нее тупой конец. Когда мы вводим ее в кожу, она не разрывает все ткани и сосуды, а просто раздвигает их», — пояснила врач-дерматолог, косметолог Элина Шабунина. А вот обычная игла режет ткани — отсюда и кровь, и синяки.
С какого возраста можно колоть ботокс?
Считается, что молодым девушкам терапия и профилактика ботулотоксином запрещены. «Вообще применение токсина ботулизма в медицине разрешено с двух лет», — пояснила Малышева.
Косметолог-дерматолог Екатерина Коваль отметила, что его используют у детей для лечения неврологических заболеваний, при детском-церебральном параличе, также используют в офтальмологии, при лечении косоглазия, и в стоматологии.
«Это ситуация, когда есть спастика. При ДЦП спастический синдром, чтобы расслабить руки и ребенок мог взять что-нибудь, кривошея — вводят, чтобы расслабить мышцу и выпрямить. В целом, мы говорим, что можно с двух лет. Но из этого не следует, что с двух лет надо морщины исправлять», — пояснила Малышева.
Но при этом можно использовать ботокс для профилактики морщин уже в 20 лет. Ведь препарат не вводится навечно — он будет сохраняться в тканях 3−6 месяцев. «В зависимости от того, какой образ жизни у пациента. Если человек занимается спортом активно, нейронные связи восстанавливаются быстрее, эффект будет короче», — рассказала Коваль.
Правда ли, что если увеличить губы, то это навсегда?
Есть два вида препаратов — биодеградируемые — филлеры, и небиодеградируемые препараты. «Одни рассасываются, и ничего не остается, это безопасно. Другие остаются навсегда, не растворяются и не уходят. В современной косметологии используются, конечно, только биодеградируемые средства. Они либо растворяются собственным ферментом, которые есть в организме, так со временем пропадает эффект увеличенных губ. Либо, если человеку по какой-то причине не понравилось, ему можно ввести этот фермент, и он также растворит филлер», — рассказала Шабунина.
Плазму можно ставить и в колени, и в лицо?
Да, есть специальная терапия, когда берется кровь пациента в специальную пробирку, оттуда выделяется плазма с активными тромбоцитами.
«При введении плазмы, обогащенной тромбоцитами, выделяются факторы роста, которые в дальнейшем, если мы вводим их в кожу, стимулируют выработку коллагена. В суставе это помогает восстанавливать хрящевую ткань», — пояснила Коваль. А она, в свою очередь, — тоже коллаген. Он начинает расти, качество кожи улучшается, она становится светлой и здоровой.
Можно ли кремом с гиалуроновой кислотой заменить уколы?
Нет. Ведь есть два вида кислоты — высоко- и низкомолекулярная. Для врачей большую значимость имеет высокомолекулярная, так как она притягивает больше воды. Но молекула большая и внутрь не попадет. «Так что можно хоть умазаться кремами с головы до ног», — подчеркнула Малышева.
«Только с помощью укола она внутрь доставляется, сразу вглубь. Те молекулы большие, которые начинают увлажнять и омолаживать», — пояснила дерматолог Шабунина.
При подготовке материала использованы следующие источники: Жить здорово!