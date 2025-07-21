Что изменит закон о «расчеловечивании»: почему депутаты вспомнили квадробинг

Закон против расчеловечивания
Государственная дума разрабатывает законопроект, который запретит пропаганду идеологии «расчеловечивания» среди детей. Как сообщила РИА «Новости» первый зампред комитета ГД по защите семьи Татьяна Буцкая, инициатива направлена на предотвращение распространения идей, побуждающих несовершеннолетних отказываться от своей человеческой идентичности. Это касается, например, призывов идентифицировать себя с животными или другими биологическими видами. Законопроект предполагает внесение изменений в целый перечень законов: «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», «О связи», «О рекламе», «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ».
Депутат подчеркивает, что идеология расчеловечивания, продвигаемая через социальные сети, внушает детям, что они не люди, а, например, животные, такие как пантеры или волки. Это, в свою очередь, приводит к игнорированию как юридических норм — законов, запрещающих убийство, воровство или употребление наркотиков, — так и элементарных правил безопасности вроде соблюдения сигналов светофора. Более того, отказ от «законов природы» побуждает детей к опасным действиям, например прыжкам с высоты и зацепингу.
По мнению парламентария, идеология расчеловечивания часто маскируется под безобидные игры, где детей поощряют к перевоплощению в животных или вымышленных существ. Однако грань между игрой и деструктивным поведением крайне тонка. «Если ребенок начинает считать себя не человеком, а, скажем, пантерой, которая может прыгать с крыши на крышу, это уже не игра, а угроза его жизни», — отмечает Буцкая. Запрет не коснется традиционных детских игр, спектаклей, утренников или творческих постановок, где перевоплощение предусмотрено сценарием и носит временный характер.
Ролевая игра и отклонение — где грань
В разговоре с ВФокусе Mail детский психолог Ирина Таранова отметила, что игровая деятельность — естественная часть детства и перевоплощение в животных или персонажей является нормой для развития ребенка.
«Все это относится к ролевым играм. Дети, как и десятилетия назад, продолжают играть в те же сюжеты, что и мы раньше: доктор, повар, матери-дочки, животные. Тревогу у взрослых вызывает обилие аксессуаров. Ушки, лапки, костюмы делают эти игры заметнее», — уверена она.
По ее словам, суть игр остается прежней. Ключевое — понимать, где проходит грань между безобидной фантазией и проблемным поведением.
«Если ребенок время от времени надевает ушки, бегает и лает, изображая собачку, это нормально. Но когда игра выходит за рамки — ребенок начинает бросаться на людей или, например, регулярно ест собачий корм, — это уже тревожный сигнал, требующий внимания», — пояснила Таранова.
По ее мнению, дети постарше реже занимаются квадробингом, у них история с переодеваниями связана с аниме-культурой и фурри. Таранова подчеркнула, что увлечение субкультурами — это часть подростковой потребности в самовыражении.
По мнению Тарановой, иногда грань между деструктивным поведением и сильным увлечением не так очевидна. И разобраться, где хорошая фантазия, а где патология, сможет только специалист. Она отмечает, что такие интересы связаны «с особенностями подростковой психики, где стремление отличаться от других играет ключевую роль».
Целенаправленная операция против российской молодежи
Квадробика как явление, зародившееся на Западе и проникшее в нашу страну, вызывает немало вопросов у специалистов. Соответственно, некоторые эксперты усматривают в ней элемент психологического воздействия на молодое поколение с целью разрушения общества, устоявшихся в нем идеалов и ценностей изнутри.
О том, кто и с какой целью пытается манипулировать российской молодежью путем внедрения деструктивных субкультур и какие возможны последствия, специально для ВФокусе Mail рассказал военный аналитик Александр Хоффман.
Эксперт отметил, что явление квадробинга уже вышло за рамки безобидной субкультуры и приобрело черты целенаправленной информационно-психологической операции.
«Это не аналог “Синего кита”, нацеленного на суицид, это более тонкая и долгосрочная работа — успешный кейс ненасильственного расшатывания традиционных обществ. Ключевая цель — атомизация молодого поколения, разрыв межпоколенческих связей и подрыв базового антропоцентрического кода нашей цивилизации. Задача — вырастить поколение, лишенное национальной и даже видовой идентичности, неспособное к созданию семьи, защите Родины и критическому мышлению», — уверен Хоффман.
Он полагает, что такими «людьми-животными» проще управлять извне. Следующей фазой проекта может стать процесс от игровой имитации к требованиям юридического признания «трансвидовой идентичности».
«В среднесрочной перспективе мы получим пласт асоциальной молодежи, не признающей правовых и моральных норм (“у пантеры нет Уголовного кодекса”). Это идеальная среда для вербовки в экстремистские ячейки и организации массовых беспорядков», — считает Хоффман.
По его словам, законопроект, продвигаемый группой депутатов, включая Татьяну Буцкую, — это первая, необходимая, но недостаточная мера.
Законопроект о расчеловечивании направлен не столько на запрет «прыжков на четвереньках», сколько на блокировку финансовых и информационных каналов, питающих эту сеть.
«Также феномен квадробинга представляет собой классический пример циничной коммерческой эксплуатации молодежных трендов, которая начинает приобретать криминальные черты. Основные бенефициары — это российские и аффилированные с ними азиатские производители и ретейлеры атрибутики (маски, хвосты, перчатки-лапы), а также организаторы платных мероприятий и школ квадробинга. Они используют агрессивный маркетинг в соцсетях, искусственно создавая ажиотаж», — добавил спикер.
Основной целью бизнес-структур в данном случае служит извлечение максимальной прибыли из нового увлечения молодежи. Эксперт сравнил это с финансовой пирамидой, где вместо денег вкладываются эмоции и время детей.
«Главное последствие — инфантилизация молодежи и приучение ее к бессмысленной потребительской активности. Ребенок втягивается в бесконечную гонку за новой, “более качественной” атрибутикой. Формируется поколение, чей досуг и самооценка полностью зависят от коммерческих трендов.
«Кроме того, квадробинг следует рассматривать не как тактическую угрозу или чей-то бизнес-проект, а как проявление глубинного цивилизационного процесса — размывания самого понятия “человек”. Это саморазвивающийся сетевой вирус, продукт эпохи постправды и цифровой фрагментации сознания. Он эксплуатирует внутреннюю пустоту и потерю ориентиров у молодежи, предлагая простейший выход — отказ от сложной человеческой идентичности в пользу примитивной животной. Фактически идеологи этого течения — футурологи и трансгуманисты, продвигающие идею “постчеловека”», — отметил аналитик.
Продвижение учений наподобие квадробинга приведет к легитимации в массовом сознании идеи о том, что быть человеком — это опция, от которой можно отказаться.
«Сегодня они играют в кошек, завтра потребуют легализации зоофилии, послезавтра — сращивания с искусственным интеллектом. Квадробинг — это своего рода успешный полевой эксперимент по деконструкции видовой идентичности. Рост популярности квадробинга коррелируется с продвижением повесток радикального веганства и отказа от деторождения (чайлдфри). Это звенья одной цепи. Схожие процессы, хотя и под другими названиями, синхронно запущены в Китае и исламском мире для тестирования устойчивости традиционных обществ. Такое явление облегчит подготовку общественного мнения к принятию технологий редактирования генома и киборгизации. Кроме того, стоит отметить, что мы стоим на пороге антропологической катастрофы. Защитные меры должны лежать не в плоскости запретов, а в сфере формулирования и утверждения нового, привлекательного для молодежи образа “человека будущего”», — заключил Хоффман.
Дарья Баева, Альмир Хабибуллин, Аркадий Иванов