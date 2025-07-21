Что изменит закон о «расчеловечивании»: почему депутаты вспомнили квадробинг

По мнению парламентария, идеология расчеловечивания часто маскируется под безобидные игры, где детей поощряют к перевоплощению в животных или вымышленных существ. Однако грань между игрой и деструктивным поведением крайне тонка. «Если ребенок начинает считать себя не человеком, а, скажем, пантерой, которая может прыгать с крыши на крышу, это уже не игра, а угроза его жизни», — отмечает Буцкая. Запрет не коснется традиционных детских игр, спектаклей, утренников или творческих постановок, где перевоплощение предусмотрено сценарием и носит временный характер.