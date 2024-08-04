ИА РАН: в Суздале археологи нашли редкую пластину от византийского ларца

Первоначально мастера в Константинополе использовали только слоновые бивни, но впоследствии стали изготавливать изделия из костей других животных, в том числе домашних. Так могли поступать или для снижения стоимости вещи, или в провинциальных мастерских, например, в Херсонесе, который был крупным центром производства таких сувениров. В Эрмитаже и Новгородском музее-заповеднике хранятся подобные пластины от шкатулок, но сделанные, в отличие от суздальского артефакта, из слоновой кости, отметили археологи ИА РАН.