ИА РАН: в Суздале археологи нашли редкую пластину от византийского ларца

Единичные произведения прикладного ремесла крайне редко встречаются археологам, что делает каждое из них уникальным. Один из подобных предметов ученым посчастливилось поднять из культурного слоя во время охранных археологических исследований в Суздале Владимирской области.
На территории бывших оборонительных укреплений Окольного города найдена костяная пластина с рельефным изображением обнаженного воина в плаще, сообщили Vokrugsveta.ru в Институте археологии РАН. Воин запечатлен древним художником в момент атаки. В левой руке он держит щит, в правой, занесенной для удара, — меч. Археологи отметили очень искусную резьбу, тонкость и проработанность деталей: складок плаща, рельефа мышц воина, распущенных волос, что говорит о мастерстве резчика.
На пластине есть шесть несимметрично расположенных отверстий, через которые она крепилась к крышке ларца. Византийские шкатулки с такими украшениями были популярны на Руси в
Первоначально мастера в Константинополе использовали только слоновые бивни, но впоследствии стали изготавливать изделия из костей других животных, в том числе домашних. Так могли поступать или для снижения стоимости вещи, или в провинциальных мастерских, например, в Херсонесе, который был крупным центром производства таких сувениров. В Эрмитаже и Новгородском музее-заповеднике хранятся подобные пластины от шкатулок, но сделанные, в отличие от суздальского артефакта, из слоновой кости, отметили археологи ИА РАН.
Обнаженная фигура воина в плаще перекликается с античными сюжетами. Таким образом, жители средневекового Суздаля воспринимали не только традиционное христианское мировоззрение и элементы материальной культуры, но и через подобные изделия были знакомы с античными образами и мифологией, богато представленными в искусстве Византии.