И жизнь хороша, и жить хорошо. Названы самые счастливые категории людей

Фонд «Общественное мнение» выяснил, насколько счастливы жители РФ. Аналитики рассчитали Индекс благополучия россиян (ИБР). Он складывается из трех показателей: удовлетворенность жизнью в целом, самооценка счастья и оценка своего положения на так называемой «лестнице качества жизни» («лестница Кантрила»). Для каждого используются весовые коэффициенты.
Респондентов попросили рассказать, насколько они сейчас удовлетворены своей жизнью в целом. Оказалось, что по состоянию на март 2025 года совершенно недовольны 5%. Полностью удовлетворены всем происходящим 23%.
Также участников попросили вообразить лестницу, ступеньки которой пронумерованы от 0 внизу до 10 наверху. Верхняя ступенька представляла наилучшую возможную для человека жизнь, а нижняя — наихудшую. Опрошенные должны были указать, где они находятся в настоящий момент. По такому критерию 5% респондентов оценили свою жизнь как плохую. Хорошей ее считают 14% опрошенных. Для 37% она в целом хорошая, для 28% — то хорошая, то плохая.
Кроме того, респондентов попросили ответить, насколько они счастливы сегодня. Они должны были дать оценку по 10-балльной шкале, где 0 означал «совсем не счастлив (-а)», а 10 — «очень счастлив (-а)». Оказалось, что 4% россиян оценивают свой уровень счастья как низкий, 6% — ниже среднего, 23% — средний. Вариант «выше среднего» выбрали 27%. Действительно счастливыми людьми себя считают 36%.
В целом ИБР достиг 6,7 пункта из 10 возможных. Если говорить отдельно о мужчинах и женщинах, то первые чувствуют себя несколько лучше (6,8 против 6,6). Что касается возраста, здесь в лидерах категория людей 18−30 лет (7,5). Если говорить о материальном положении, ИБР выше всего у обеспеченных людей, которые могут позволить себе машину (7,8). Что касается типов населенных пунктов, здесь лидируют опрошенные из городов с численностью от 50 до 250 тысяч и менее 50 тысяч человек (по 6,7).
Уровень счастья в целом по стране составил 7,3.
Кстати, если вам хочется стать более радостным человеком, попробуйте добавить в свой рацион определенные продукты. О еде, которая может поднять настроение, ранее рассказали в Роспотребнадзоре.