И жизнь хороша, и жить хорошо. Названы самые счастливые категории людей

Кроме того, респондентов попросили ответить, насколько они счастливы сегодня. Они должны были дать оценку по 10-балльной шкале, где 0 означал «совсем не счастлив (-а)», а 10 — «очень счастлив (-а)». Оказалось, что 4% россиян оценивают свой уровень счастья как низкий, 6% — ниже среднего, 23% — средний. Вариант «выше среднего» выбрали 27%. Действительно счастливыми людьми себя считают 36%.



В целом ИБР достиг 6,7 пункта из 10 возможных. Если говорить отдельно о мужчинах и женщинах, то первые чувствуют себя несколько лучше (6,8 против 6,6). Что касается возраста, здесь в лидерах категория людей 18−30 лет (7,5). Если говорить о материальном положении, ИБР выше всего у обеспеченных людей, которые могут позволить себе машину (7,8). Что касается типов населенных пунктов, здесь лидируют опрошенные из городов с численностью от 50 до 250 тысяч и менее 50 тысяч человек (по 6,7).