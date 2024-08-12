И я там был, мёд, пиво пил… Традиции пивоварения идут из древности

Сегодня при большом разнообразии предложения алкогольных напитков пиво по-прежнему остаётся самым популярным (хотя, если считать не в объемах, а в чистом спирте, в лидеры выйдут крепкие напитки). В прошлом году пивоваренная отрасль и по продажам, и по производству показала умеренный рост. И сегодня динамика продолжает расти. В 1 полугодии 2024 года рынок пива в России снова продемонстрировал рост: продажи пива в денежном выражении выросли на 12,8%, в объёме — на 4,8%, следует из данных NielsenIQ. И ещё один знаковый тренд: ускорилась динамика продаж (+13,4%) безалкогольного пива в денежном выражении. Конечно, этот сегмент занимает пока небольшую долю в обороте (всего 2,5%), но его успешно развивают как крупнейшие игроки, так и небольшие. И это даёт основание прогнозировать ему хорошие перспективы.