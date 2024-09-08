И увозят меня: россияне стали бронировать новогодний отдых за полгода

Таиланд, Турция, Китай и Мальдивы стали одними из самых популярных направлений у россиян для отдыха в новогодние праздники, сообщили «Известиям» в сервисах по бронированию отелей и билетов. В этом году планировать отпуск россияне начали еще в июле, а спрос на зимние каникулы вырос в четыре раза по сравнению с 2023-м. По России туристы собираются в поездки в Москву, Сочи и Калининград, а также в Красноярск, Уфу, Новосибирск и Мурманск. Ранние бронирования связаны с опасениями, что ближе к праздничным датам билеты сильно подорожают, а в гостиницах не будет мест, считают опрошенные «Известиями» эксперты.
В какие страны полетят россияне на Новый год
Туристы начали раньше бронировать отдых на новогодние праздники — уже в июле, то есть глубина бронирования составляет более полугода, сообщили «Известиям» в нескольких сервисах.
Так, по данным «Слетать.ру», уровень спроса на туры с заездами в период новогодних каникул практически в 4,6 раз превысил аналогичные показатели прошлого года. Значительный рост заявок зафиксирован на путешествия в Таиланд — спрос вырос в 9,6 раза, в Турцию — в 3,2 раза, на Шри-Ланку в три раза и в ОАЭ почти в два, добавили там. Кроме того, появились бронирования во Вьетнам, в Китай, Италию, Испанию, Танзанию, Гонконг.
В топ-10 зарубежных направлений на новогодние праздники, по информации «Слетать.ру», входят Таиланд (36% от общего объема продаж), Египет (18%), ОАЭ (11%), Турция (4%), Вьетнам, Шри-Ланка и Мальдивы (по 3%), Китай (2,4%), Куба (1,7%) и Абхазия (1,3%).
Наиболее популярными зарубежными странами для бронирований на новогодние праздники, по данным «Яндекс Путешествий», оказались Таиланд, Белоруссия, Турция, ОАЭ и Азербайджан.
Руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова рассказала «Известиям», что наибольшим спросом среди россиян пользуется Таиланд: 17,5% авиазаказов приходится на Пхукет и 12,8% — на Бангкок.
— Перелет в одну сторону обойдется в 50 тыс. руб. и 39 тыс. руб. соответственно, а проживание в отеле стоит около 3 тыс. руб. в сутки, — рассказала она. — Замыкает тройку еще один азиатский город — Хошимин, доля которого составляет 5,4%. Стоимость перелета около 55 тыс. руб., а проживание — 2 тыс. руб. в сутки.
Кроме того, в список попали Баку, Дубай, Денпасар (Бали), Стамбул, Париж, Манила и Мале. Стоимость билетов в эти города варьируется от 11 до 80 тыс. руб., а проживание — от 2 до 8 тыс. рублей.
По данным «Туту», популярными зарубежными авианаправлениями на этот период также стали Белоруссия, Турция и Таиланд. Туда сейчас куплено 15,89%, 13,57% и 11,63% билетов соответственно. Также востребованы авиабилеты в Узбекистан и Казахстан.
Наибольший рост в 2024 году продемонстрировал средний чек на туры в Турцию — цена выросла на 76% до 177,2 тыс. рублей, добавили в «Слетать. Ру». Наименьший — в Египет на 12% до 302,2 тыс. рублей.
Также средний чек увеличился на поездки на Шри-Ланку — на 27% до 328,1 тыс. руб., в Таиланд — на 27,6% до 370,1 тыс. рублей.
В какие регионы поедут туристы по России
По России спрос на туры с заездами в период новогодних каникул вырос в два раза, указали в «Слетать. Ру». Больше 90% ранних бронирований приходится на российские направления, добавили в «Яндекс Путешествиях». В среднем по РФ пользователи планируют новогодние поездки на четыре дня при стоимости проживания около 8,9 тыс. руб. за ночь.
Наибольшей популярностью при раннем бронировании пользуются отели категории три и четыре звезды — их доли 30% и 20%, соответственно. 40% бронирований у пользователей с детьми — семьи стараются спланировать свои поездки заранее, так как по популярным направлениям число подходящих номеров ограничено.
Самые популярные регионы для раннего бронирования на новогодние праздники по России — Краснодарский край, Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Карачаево-Черкесия и Калининградская область.
Больше всего авиабилетов на период новогодних праздников куплено в Москву, в Сочи, Калининград. Далее следуют Санкт-Петербург, Минеральные Воды, Екатеринбург. В топ-10 популярных авианаправлений также входят Красноярск, Уфа, Новосибирск и Мурманск.
По данным OneTwoTrip, на новогодние праздники наибольшим спросом пользуется Москва — туда уже оформлено 23,4% заказов. Средняя стоимость билета в одну сторону составляет 7,5 тыс. рублей, а ночи в трехзвездочном отеле — 3 тыс. рублей. Следом идут Сочи, на который приходится 13,7% бронирований, и Калининград с 11,5%. В топ-10 также вошли Тюмень, Южно-Сахалинск и Челябинск.
Отели на новогодние праздники также чаще всего бронируют в Краснодарском крае — на него приходится 32% всего спроса, следует из данных сервиса бронирования отелей от 2ГИС «Отелло». Наибольший интерес туристы проявляют к селу Эстосадок, федеральной территории Сириус и Сочи.
В пятерку лидеров также входят Москва, Санкт-Петербург, Калининградская и Московская области. Средняя продолжительность новогоднего отдыха в этих регионах составляет 3−4 дня, а средний чек за одну ночь варьируется от 8 до 12 тысяч рублей.
Наибольший рост показал средний чек на туры в Санкт-Петербург: по данным «Слетать. Ру», он увеличился на 68% до 63,2 тыс. рублей. Средний чек на туры в Кавказские Минеральные воды, наоборот, снизился на 53% до 47,3 тыс. рублей, а в Краснодарский край — на 13% до 74,6 тыс. рублей.
Средняя продолжительность отдыха по России в период новогодних каникул увеличилась на одну ночь — до пяти, а глубина бронирования — на 1,5% практически до пяти месяцев.
Почему растет глубина бронирования
Ранние бронирования туров, билетов и гостиниц на новогодние праздники связаны с опасениями путешественников, полагает вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) Алексан Мкртчян.
— Первое опасение — что вырастут цены. И оно, кстати, совершенно справедливое. Ближе к новогодним праздникам на эти даты вырастут цены и на билеты, и на отели, — сказал он «Известиям». — Неважно, куда вы собираетесь, везде будет подорожание.
Особенно заметным, по его словам, подорожание будет для горнолыжных курортов — Шерегеша, Манжерока, Архыза, Красной Поляны и других.
— Второй не менее важный момент в том, что люди опасаются: вдруг в этот период в любимой гостинице не будет мест. Или нужного типа номеров, — пояснил Алексан Мкртчян. — Например, семейных в отелях не так много.
Кроме того, есть туристы, которые хотят жить только в определенных номерах или в особенных люксах, число которых ограничено.
— Какой-нибудь угловой люкс с панорамными окнами и джакузи может быть один на всю гостиницу. Поэтому те, кому нужен именно он, стремятся успеть его забронировать, — пояснил эксперт.
У россиян на новогодние каникулы особенно популярен горнолыжный отдых, добавил Алексан Мкртчян.
— На отели 4−5 звезд на горнолыжных курортах уже заметен рост цен. То, что мы в июне продавали на начало января за 40 тысяч в сутки, сейчас уже стоит от 50 тысяч рублей в сутки. Уже заметен рост на 20%, а впереди еще октябрь и ноябрь, когда подорожание на праздничные даты станет еще более заметным, — говорит он.
Цены на авиабилеты с наступлением сезона также будут идти вверх, прогнозирует эксперт.