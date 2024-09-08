И увозят меня: россияне стали бронировать новогодний отдых за полгода

Таиланд, Турция, Китай и Мальдивы стали одними из самых популярных направлений у россиян для отдыха в новогодние праздники, сообщили «Известиям» в сервисах по бронированию отелей и билетов. В этом году планировать отпуск россияне начали еще в июле, а спрос на зимние каникулы вырос в четыре раза по сравнению с 2023-м. По России туристы собираются в поездки в Москву, Сочи и Калининград, а также в Красноярск, Уфу, Новосибирск и Мурманск. Ранние бронирования связаны с опасениями, что ближе к праздничным датам билеты сильно подорожают, а в гостиницах не будет мест, считают опрошенные «Известиями» эксперты.