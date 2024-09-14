Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

И тут обман! Роспотребнадзор: 25% безглютеновых продуктов содержат глютен

Роспотребнадзор провел масштабную проверку, и обнаружил, что 25% продуктов, на которых написано, что они «без глютена», этот самый глютен содержат. Это самая настоящая фальсификация, и де-факто, преступление против здоровья.

Источник: Известия

Ведь такое питание в первую очередь предназначено для людей с целиакией, этот самый глютен не переносящих. И для них выбирать продукты без него, крайне важно.

Целиакия встречается гораздо чаще, чем думали ранее

"Глютеновая энтеропатия или целиакия — весьма распространенная болезнь, — объясняет проблему aif.ru врач-гепатолог, доктор медицинских наук, профессор Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, ведущий научный сотрудник МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского Алексей Буеверов. — Для неё характерна непереносимость белка глютена, многим он более известен как клейковина. Его много в пшенице и ряде других злаков.

Болезнь эта врожденная, раньше её считали крайне редкой. Тяжелые формы диагностировали у детей в раннем возрасте — они проявлялись достаточно ярко и быстро. Всех больных сажали на пожизненную диету без глютена.

Но как стало ясно в недавнее время, целиакия встречается гораздо чаще, и в том числе у взрослых. У них она обычно протекает иначе, чем у детей — без диареи и похудения (иногда вес может даже увеличиваться). Важно, что при таком течении целиакии специфических симптомов нет, и болезнь маскируется под самые разные заболевания, порой даже просто под плохое самочувствие.

Глютеновую энтеропатию нужно подозревать во всех случаях, когда у больного есть какие-то не очень ясные проблемы с пищеварением. К сожалению, врачи в поликлиниках редко нацелены на диагностический поиск у таких пациентов. Хотя поставить правильный диагноз им можно. Для начала делают тест на специфические антитела в крови. На следующем этапе необходимо эндоскопическое исследование начальных отделов тонкого кишечника.

Лечение не лекарственное, нужна пожизненно безгютеновая диета. Нельзя есть хлеб, каши и макароны из пшеницы, ржи, ячменя и овса, а также все готовые продукты их содержащие — все это содержит глютен.

Разрешены рис, кукуруза, гречка, картофель, соя, просо. Отказ от ряда продуктов в течении всей жизни неопасен, так как безглютеновая диета считается полноценной".

Продукты «без глютена» опасны при его непереносимости?

И вот теперь представьте, что каждый четвертый продукт, который покупают такие пациенты из-за того, что на них написано «не содержит глютен» или «без глютена», этот глютен содержат. Это весьма опасно для них, а уж при тяжелом течении болезни, особенно. Получается, что продукты «без глютена» опасны при его непереносимости?

Думается, производители такой еды должны понимать это. Но поскольку безглютеновые продукты становятся все более популярными и модными, наверное, есть желание заработать побольше на быстрорастущем рынке. Возможно кто-то из них уверяет себя, что покупателям, купившим такую еду только из модных соображений, фальсификат не навредит. Но это очень циничный подход. Ведь кроме «модных» потребителей есть масса людей с целиакией, в том числе и с тяжелым течением.

Надеемся, Роспотребнадзор заставит таких производителей поработать над ошибками. Ну и конечно, накажет их.