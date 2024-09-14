И тут обман! Роспотребнадзор: 25% безглютеновых продуктов содержат глютен

Но как стало ясно в недавнее время, целиакия встречается гораздо чаще, и в том числе у взрослых. У них она обычно протекает иначе, чем у детей — без диареи и похудения (иногда вес может даже увеличиваться). Важно, что при таком течении целиакии специфических симптомов нет, и болезнь маскируется под самые разные заболевания, порой даже просто под плохое самочувствие.