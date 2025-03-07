И собеседование не нужно. 10 красных флагов в вакансии

1. Нет информации о том, что это за компания и чем она занимается. Обычно хорошие и крупные компании, которые занимаются чем-то достойным, не скрывают данные о своей деятельности. Также они вкладывают ресурсы в развитие HR-бренда. Если же о своих будущих обязанностях вы сможете узнать только в финальном этапе, стоит насторожиться. Не факт, что вам предложат плохие условия или маленькую зарплату. Однако вряд ли вы сможете откровенно рассказывать другим людям о своей работе, пишет «Лайфхакер».
2. Слишком широкая вилка потенциальной зарплаты. Возможный заработок могут не указать по разным причинам. И разбег в сумме вполне допустим. В некоторых фирмах сотрудники с одинаковой должностью действительно зарабатывают по-разному в зависимости от навыков и задач. Иногда доход связан с результатом.
Однако слишком широкая вилка потенциальной зарплаты — например, от 30 до 300 тысяч рублей — это красный флаг. Может оказаться, что верхняя граница — это сумма, которую получил из сотрудников лишь однажды и за тяжелый труд. И платить вам в действительности будут указанный минимум.
3. Агрессия и сарказм. Некоторые вакансии выглядят так, будто соискателя уже в чем-то подозревают или за что-то критикуют. К тому же такие фразы, как правило, ничего не проясняют. Может возникнуть ощущение, будто HR ждет от потенциального сотрудника, что он начнет доказывать свою компетентность.
Стоит помнить: если сотрудник позволяет себе проявлять агрессию публично, значит обстановка в его коллективе токсичная.
4. Бонусы за то, что вы приведете друзей. Однозначно красный флаг. Если вам предлагают награду за то, что вы кого-то позовете, еще не зная ничего о ваших навыках, за этим скрывается либо финансовая пирамида, либо что-то незаконное.
5. Неочевидные каналы коммуникации. Если связаться с компаний или отправить резюме крайне трудно, работать в этой компании вам, вероятно, не понравится. Если руководство не может наладить процессы даже в таких мелочах, то в коллективе точно царит беспорядок. И ни о какой здоровой обстановке речи не идет.
6. Очень много вакансий от одной и той же организации. Некоторым компаниям действительно нужно сразу много новых сотрудников. Например, если организация активно расширяется, открывая новый филиал. Если нет — возникает вопрос, куда делись предыдущие работники. Вполне вероятно, произошло массовое увольнение и компания хочет нанять рабочую силу подешевле.
7. Отсутствие конкретики. Если в описании описаны в первую очередь личные качества, а не профессиональные навыки, — это тревожный звоночек.
Также насторожить должен слишком широкий круг обязанностей. Либо вам придется заниматься всем, что указано в вакансии, либо компания сама не знает, какой сотрудник нужен.
8. Манипуляции в описании вакансии. Фразы типа «отправляйте резюме, или за вас это сделают другие» и подобные попытки сделать вакансию более продающей — это тоже красный флаг. Компания либо пытается манипулировать соискателем, делая должность более интересной за счет броских формулировок, либо там работает плохой специалист по кадрам. А если в организации один некомпетентный сотрудник, вполне вероятно, что и весь коллектив окажется таким же.
9. Необоснованное тестовое задание. Зачастую соискателей просят выполнить тестовое задание на этапе подачи резюме. И это нормально, но оно должно быть адекватным по объему. Также важно, чтобы результаты было сложно использовать. Если человека просят сделать то, что в компании делают сотрудники за зарплату, вероятно, фирма просто применяет выполненные тестовые задания в своей работе, паразитируя на этом.
10. Большое количество плохих отзывов. Если вы нашли несколько негативных откликов, это еще не значит, что работодатель плохой. Даже из самых хороших компаний люди могут уйти в расстроенных чувствах. Однако если в интернете масса негативных отзывов, к ним стоит прислушаться.
К слову, повысить свои шансы заинтересовать работодателя, который кажется вам достойным, можно с помощью сопроводительного письма. Как его написать, рассказала ведущий эксперт по аутсорсингу персонала компании «Ваш кадровый ресурс» Елена Корецкая.