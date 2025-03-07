И собеседование не нужно. 10 красных флагов в вакансии

1. Нет информации о том, что это за компания и чем она занимается. Обычно хорошие и крупные компании, которые занимаются чем-то достойным, не скрывают данные о своей деятельности. Также они вкладывают ресурсы в развитие HR-бренда. Если же о своих будущих обязанностях вы сможете узнать только в финальном этапе, стоит насторожиться. Не факт, что вам предложат плохие условия или маленькую зарплату. Однако вряд ли вы сможете откровенно рассказывать другим людям о своей работе, пишет «Лайфхакер».