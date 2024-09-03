«И снова третье сентября»: психологи пояснили, почему песня Михаила Шуфутинского стала главным мемом осени

Третье сентября — это «лиминальный» период, время перехода от лета к осени. А как известно, если лето чаще всего ассоциируется с чем-то радостным, новым и позитивным, то осень, как правило, несет в себе отголоски периода подведения итогов, сбора урожая, начала посещения школы. Кроме того, в это время могут возникать обострения депрессивных и тревожных состояний — во многом из-за того, что световой день становится короче и серотонин, так называемый «гормон счастья», вырабатывается все меньше и меньше.