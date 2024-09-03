«И снова третье сентября»: психологи пояснили, почему песня Михаила Шуфутинского стала главным мемом осени

Который год в начале сентября россияне вспоминают песню Михаила Шуфутинского «Я календарь переверну» — строчки из этого трека стали основой для множества мемов, которые можно встретить в соцсетях третьего числа первого месяца осени.
Они нравятся даже автору хита: в одном из интервью певец признался, что даже «коллекционирует» понравившиеся ему картинки. «Все эти мемы — они очень добрые, ни злых, ни плохих нет. Мне приятно, что люди с уважением относятся к тому, что мы делаем. Потому что мы вкладываем в это всю душу», — рассказал Шуфутинский в 2021 году.
Чтобы понять, что именно сделало песню про третье сентября такой популярной и почему россияне вспоминают ее каждый год, мы пообщались с психологами — как оказалось, секрет ее успеха оказался куда глубже, чем кажется на первый взгляд.
В чем секрет популярности песни и мемов про третье сентября
Варвара Сапелкина.
Третье сентября — это «лиминальный» период, время перехода от лета к осени. А как известно, если лето чаще всего ассоциируется с чем-то радостным, новым и позитивным, то осень, как правило, несет в себе отголоски периода подведения итогов, сбора урожая, начала посещения школы. Кроме того, в это время могут возникать обострения депрессивных и тревожных состояний — во многом из-за того, что световой день становится короче и серотонин, так называемый «гормон счастья», вырабатывается все меньше и меньше.
Песня Михаила Шуфутинского «Третье сентября» сама по себе очень лирическая, грустная, а вот мемы про третье сентября, наоборот, веселые и наполненные оптимизмом. Это и отражает сложности и тревоги, связанные с грядущим приходом зимы, необходимость новых способов адаптации, но одновременно — и желание преодолеть этот период максимально легко и весело.
Валерия Глёх.
Сентябрь — время перемен: летнюю зелень сменяет золотая листва, начинается учеба, новые проекты, формируются сотрудничества — словом, идет возвращение былой рабочей активности после летнего затишья. Одновременно сентябрь — это про расставание с летом, ленивым временем каникул и отпуска, завершение старых дел и принятие новых, изменение и уплотнение расписания.
Все это поднимает в нас сепарационную динамику. Сепарация — одно из самых тревожных и волнительных явлений для психики, потому что она всегда стремится к стабильности, гомеостазу.
Любые перемены (а что-то новое всегда подразумевает отказ от старого) влекут за собой сепарацию, прощание с прежним укладом.
Сепарационную динамику (расставания, перемены) каждый переживает в зависимости от своих психических сил. А на это влияют:
- сформированный тип привязанности, которым обусловлены внутренние психические опоры (надежный — «да, мне тревожно, но я справлюсь и буду исследовать новый мир дальше»;
- избегающий — «мне тревожно, все меняется, не могу ничего делать, лучше вернусь к старому и привычному»;
- тревожный — «мне очень тревожно, я не знаю, как мне справится, лучше не буду начинать ничего нового»);
- актуальный психический ресурс — есть ли на данный момент внутри энергия и силы, которые можно мобилизовать, чтобы справиться с переменами, а на это влияют предшествующие внешние события;
- юмор — прекрасный психический защитный механизм, который является одним из способов справиться с тревожной ситуацией.
Пошутить над ситуацией — одержать своего рода победу над ней. Это значит, что человек может отделиться от этой тревоги, посмотреть на нее со стороны и сделать эту тревогу не такой устрашающей. Неудивительно, что шутки про третье сентября, давно знакомые, уже надоевшие, но такие неизменные, — это то, что нужно нашей встревоженной психике в ситуации перемен и неизвестности. Своего рода стабильность в этой нестабильности.
Кроме того, «народный юмор» дает нам и ощущение общности, причастности, ощущение, что мы можем разделить свои переживания, что мы не одни в своих тревогах. Это в том числе легитимирует эту тревогу и помогает справиться с дополнительным давлением, которое возникает: «все справляются, а я нет», «я слишком тревожный», «люди нормальные, а я не могу собраться» и не только.