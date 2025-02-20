И сладкое не во вред. Врач развенчала 6 мифов о здоровье зубов

О здоровье зубов и полости рта сказано уже немало, но люди продолжают верить многочисленным мифам, не имеющим отношения к правде. Директор детской стоматологической студии, врач-стоматолог Виктория Шелудкова рассказала aif.ru, чему можно, а чему нельзя доверять.
Миф 1: Сладкое вредно для зубов
Наверняка многие слышали и знают, что живущие в полости рта бактерии питаются углеводами, содержащимися в пище. Чем больше углеводов, особенно простых, тем больше бактерии выделяют кислот, провоцирующих разрушение эмали и развитие кариеса. Для эмали вредны любые углеводы, но это автоматически означает, что нужно отказаться от углеводной пищи в принципе. Так как это невозможно, то вполне естественно, что в опалу попали продукты, которые содержат в себе большое количество углеводов — сладости.
Однако если соблюдать дозировку и полоскать рот ополаскивателем после употребления сладкого, то можно свести негативное действие любимых конфет и печенья к нулю. Ученые провели исследование и выяснили, что критически опасной дозировкой является объем в 20 г сладкого в сутки. Для поддержания здоровья полости рта и профилактики кариеса рекомендуется не превышать этих значений и стараться выбирать безопасные для зубов сладости — мед, сухофрукты, пастилу, джем, несладкое варенье.
Миф 2: Яблоки могут очищать зубы
Многие стоматологи советуют своим пациентам употреблять больше свежих плодов с твердой мякотью, к которым относят и яблоки. Они не только тренируют зубочелюстной аппарат, укрепляя его, но и стирают с эмали зубной налет. Однако стать более чистой может только та поверхность, которая непосредственно соприкасается с мякотью, то есть рассчитывать на 100% очищение и удаление зубного налета не стоит. Все-таки никакое яблоко, каким бы твердым оно ни было, чистку зубной щеткой не заменит, хотя и пользу этого плода для здоровья умалять не стоит.
Любые свежие плоды полезны для организма человека в первую очередь как источники витаминов-антиоксидантов, противостоящих негативному влиянию окисления. Они борются с ранним старением, продлевая молодость, поэтому есть их полезно как для здоровья зубов и десен, так и для всего организма в целом.
Миф 3: Жевать жвачку полезно для зубов
А вот это не миф, а настоящая правда. Однако работает он в отношении не каждой жевательной резинки, а только той, которая создана для поддержания гигиены полости рта, а не получения вкусовых ощущений вместо конфет. Правильная жевательная резинка нейтрализует кислоты, являющиеся результатом жизнедеятельности кариесогенных бактерий. Вот почему рекомендуется использовать жвачку после приема пищи, но при выборе необходимо обращать внимание на ее назначение и состав. Идеально, если в нем будет присутствовать ксилит, о пользе которого уже было сказано выше.
Самое главное — не жуйте резинку слишком часто. Все дело в том, что это отрицательно сказывается на эмали, истончает ее. Кроме того, это может провоцировать сухость полости рта, ослаблять зубной пародонт.
На заметку! Если нет возможности прополоскать рот после приема пищи, то нет лучшего способа очистить зубы от остатков продуктов питания, чем пожевать жевательную резинку.
Миф 4: Для ухода за полостью рта достаточно одной зубной щетки
Стоматология не стоит на месте. Она постоянно развивается, предлагая все большее количество девайсов и приспособлений, способных дополнить собой привычную гигиену полости рта и повысить ее эффективность. К ним относят всевозможные флостики и флоссы, ершики, монопучки, ретракторы для губ и щек, индикаторы зубного налета, а также такой прибор, как ирригатор. Да, быть может человеку с идеальными зубами без каких-либо стоматологических проблем будет достаточно одной щетки и пасты, но таких людей единицы.
Большинство же сталкивается с кариесом, другими болезнями, имеет проблемы с прикусом, что вынуждает их относиться к гигиене с большей ответственностью и серьезностью. Носящим брекет-системы, какие-либо накладки и другие ортодонтические и ортопедические приспособления не обойтись без дополнительных средств гигиены, потому как очистить их обычной зубной щеткой не представляется возможным. Так что не стоит относиться предвзято к новшествам в мире стоматологии. Стоит попробовать и оценить полученный эффект. Вот и ирригаторы на заре своего появления использовали лишь носящие брекеты и протезы, а сегодня такой прибор есть практически в каждой семье, особенно в семье с детьми, которые только учатся правильно ухаживать за своими зубами.
На заметку! Если есть сомнения в необходимости каких-то стоматологических приспособлений и девайсов, то можно посоветоваться о целесообразности их применения со своим врачом.
Миф 5: Электрическая зубная щетка чистит лучше обычной
Многие научные исследования подтверждают, что электрические зубные щетки имеют массу преимуществ перед обычными мануальными. Их просто и удобно использовать, нет необходимости поддерживать правильную технику чистки, ведь щетка делает все сама. Кроме того, не нужно сильно давить на зубы, а за счет электроколебаний щетинок и большому числу движений можно отказаться от использования высоко абразивных паст, но не все так просто.
При всех достоинствах рекомендовать электрическую зубную щетку всем желающим нельзя. Необходимо сначала проконсультироваться у стоматолога, так как данный девайс имеет ряд ограничений, среди которых повышенная стираемость зубов, клиновидный дефект, гипертрофический гингивит, при котором можно усилить боль и кровоточивость десен.
Миф 6: Профессиональное отбеливание вредно для зубов
При отсутствии противопоказаний и наличия желтизны, желтого оттенка зубов показано профессиональное отбеливание. Вместо сомнительных накладок и полосок, вред от которых превышает потенциальную пользу, лучше обратиться за помощью к профессионалу и провести отбеливание самым современным, эффективным и безопасным способом. Все большую популярность приобретает холодное отбеливание. Оно предлагает использовать специальную лампу, которая не нагревает зубную эмаль, не разрушает зубы и не вызывает появления неприятных ощущений.