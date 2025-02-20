И сладкое не во вред. Врач развенчала 6 мифов о здоровье зубов

Большинство же сталкивается с кариесом, другими болезнями, имеет проблемы с прикусом, что вынуждает их относиться к гигиене с большей ответственностью и серьезностью. Носящим брекет-системы, какие-либо накладки и другие ортодонтические и ортопедические приспособления не обойтись без дополнительных средств гигиены, потому как очистить их обычной зубной щеткой не представляется возможным. Так что не стоит относиться предвзято к новшествам в мире стоматологии. Стоит попробовать и оценить полученный эффект. Вот и ирригаторы на заре своего появления использовали лишь носящие брекеты и протезы, а сегодня такой прибор есть практически в каждой семье, особенно в семье с детьми, которые только учатся правильно ухаживать за своими зубами.