И пёс с ними. Породистый друг человека — это затратно и хлопотно

Зимой у собаки появилась грыжа позвоночника. Знаете ли вы, как делают МРТ животным (7,5 тыс. рублей)? Я теперь знаю — в наркозе. А ещё умею делать уколы — подкожные (в холку) и внутримышечные (в попу). Уколы (7 тыс. рублей) нужно колоть раз в полгода, чтобы грыжа не обострилась. А ещё следить за тем, чтобы собака не набирала вес. Потому что если вес растёт, увеличивается нагрузка на позвоночник. Для этого собаку нужно кормить сбалансированным кормом (4 тыс. рублей за 6 кг, сухое питание для стерилизованных сук, пакета хватает на месяц). Если я правильно подсчитала, то за 5 лет нашей совместной жизни Ханна съела 240 тыс. рублей. Обязательно долго гулять — вы же не хотите ожирения внутренних органов у питомца? В зимнее время года собаке нужны ботинки или воск для подушечек лап, иначе от реагентов они трескаются.