И пёс с ними. Породистый друг человека — это затратно и хлопотно

У каждого третьего жителя страны есть собака. Среди породистых, по данным Российской кинологической федерации, лидируют шпицы, чихуахуа и корги. Ветеринары говорят, что во многом это дань моде, помноженная на представление: маленький зверь — маленькие заботы.
«Хочу щенка как у подруги (коллеги, бывшего)» — один из мотивов, которыми люди руководствуются при выборе породы. Среди других сомнительных причин психологи выделяют попытки реализовать с помощью собаки детскую мечту о живой игрушке, стремление к власти, потребность в заботе или в безусловной любви. Результат: ожидание и реальность — диаметрально противоположны. Отсутствие такого результата не гарантирует даже анализ особенностей породы. Всё потому, что каждая собака индивидуальна.
По словам ветеринара Дмитрия Ладанова, для многих становится сюрпризом и то, что породистый друг человека — дорогое удовольствие. «Надо семь раз отмерить перед тем, как завести щенка, — говорит он. — По силам ли вам этот груз финансовой и прочей ответственности? Или есть вероятность того, что вы его скинете с себя? При разведении породистых собак отбор производится по соответствию параметров эталону. Из-за этого у них культивируются характерные заболевания (проблемы с дыханием, дисплазия, эпилепсия
Собственно, эта тема родилась благодаря тому, что у нашего журналиста Алексея Дуэля в семье пополнение — щенок редкой породы чирнеко. Он уверен: собака принесёт в дом радость и самую малость хлопот. Дарья Буравчикова — коллега Алексея и обладательница 5-летнего кавалер-кинг-чарльз-спаниеля — его щенячий восторг не разделяет и предупреждает: хлопот и расходов будет много.
Чирнеко. Всё только начинается
Дочка давно просила завести собаку — как и все, наверное, дети. А мы, как и многие родители, старательно от этого открещивались. Да и как послушаешь владельцев породистых собак, сколько денег у них уходит на питомцев…
На ребёнка, конечно, ещё больше, но то своё чадо, а то существо с хвостом. Милое, но вроде как совершенно не обязательное. Поиграть можно и с псом друга.
И тем не менее щенок редкой породы чирнеко дель Этна (их ещё называют сицилийскими борзыми) теперь мирно посапывал в одолженной у коллеги переноске на заднем сиденье моей машины.
Первые 75 тыс. рублей уже были отданы питомнику, ещё где-то в 25 тыс. обошлись всякие коврики, подставка для мисок, игрушки, запас мяса (у нас строгие рекомендации от заводчицы относительно диеты, по крайней мере на первое время)…
Чирнеки считаются аборигенной породой (их ещё обидно называют «примитивными собаками»), а у них вроде как и здоровье получше должно быть, чем у специально выведенных пород, иммунитет посильнее. Так говорят.
Но мы заводили не просто собаку — нам нужен был именно кобель чирнеко. История семейная, отчасти сентиментальная. Если бы не она, мы бы никогда так и не решились на щенка.
Собак породы чирнеко в России около трёх сотен. И с одним из них — взрослым кобелём по кличке Раф — я познакомился несколько лет назад.
У папиной жены всегда были собаки. Когда погибла роскошная русская борзая Лора, ей знакомые сосватали как раз чирнеку Рафа. У пса была очень непростая жизнь: он сменил несколько владельцев, какое-то время жил на улице, испортил себе желудок. И вот ему-то волонтёры и присмотрели надёжную хозяйку.
Чирнеки — собаки подвижные. Когда я приезжал в гости к папе, часто брал сначала их двоих, а потом уже только Рафа на прогулку. Со мной ему нравилось — это не то что со стариками: ходили дальше, быстрее. Со временем я стал позволять ему играть с другими собаками, хотя вообще-то Раф считался социофобом и драчуном. Видимо, несправедливо.
Иногда со мной приезжала дочка и тоже подружилась с псом. А жена познакомилась с Рафом только на поминках — в марте папы не стало. Увидела — и влюбилась. После чего женсовет постановил — заводим!
Но не просто собаку, а именно чирнеко. Мне возразить им было нечего.
Пока щенок умилителен и, если не считать корма, не слишком разорителен. Как получится дальше? Посмотрим.
Весьма затратный кавалер
Всё самое интересное случается с Ханной — так зовут этого упитанного кавалер-кинг-чарльз-спаниеля — в самое неподходящее время.
Накануне отпуска собака умудрилась облизать траву в парке, которую, как оказалось, совсем недавно обработали от вредных насекомых. Я впервые видела, что рвота и понос могут у кого-то случаться одновременно и беспрестанно. Вместо аэропорта мы отправились в лечебницу. Стоит ли говорить, что вся медицина для животных стоит в полтора раза больше, чем для людей? Плюс собака не может показать, где у неё болит, поэтому много обследований делается «на всякий случай». Собаке сделали полный комплекс анализов (6 тыс. рублей), УЗИ (ещё 1,5 тыс.), прописали курс капельниц (25 тыс.) на неделю, а после — повторные УЗИ и анализы. Каждое утро до работы я брала в охапку собаку и везла её в стационар лежать под капельницей. Ночью Ханна сжирала внутривенный катетер, а я останавливала потоки собачьей крови. В итоге моя инвестиция окупилась: собака поправилась.
Дальше были: цистит, расстройство желудка, сильный порез лапы (требовалось сшивать ткани и ездить на перевязки). В какой-то момент я поняла, что если не суммировать все траты, мне будто бы немного легче.
Зимой у собаки появилась грыжа позвоночника. Знаете ли вы, как делают МРТ животным (7,5 тыс. рублей)? Я теперь знаю — в наркозе. А ещё умею делать уколы — подкожные (в холку) и внутримышечные (в попу). Уколы (7 тыс. рублей) нужно колоть раз в полгода, чтобы грыжа не обострилась. А ещё следить за тем, чтобы собака не набирала вес. Потому что если вес растёт, увеличивается нагрузка на позвоночник. Для этого собаку нужно кормить сбалансированным кормом (4 тыс. рублей за 6 кг, сухое питание для стерилизованных сук, пакета хватает на месяц). Если я правильно подсчитала, то за 5 лет нашей совместной жизни Ханна съела 240 тыс. рублей. Обязательно долго гулять — вы же не хотите ожирения внутренних органов у питомца? В зимнее время года собаке нужны ботинки или воск для подушечек лап, иначе от реагентов они трескаются.
Раз в год — прививки (6 тыс. рублей), раз в полгода — таблетки от глистов, раз в месяц — таблетки от клещей. Они, кстати, за последний год подорожали на 150% — теперь пачка стоит почти 7 тыс. рублей.
Иногда мне кажется, что в круговороте забот о собаке и других домочадцах у меня просто не доходят руки, чтобы последить за своим весом, позвоночником, нервами и прочими важными для жизни деталями организма. Стоит ли говорить, что в салон красоты (о господи) собака ходит чаще, чем я: её надо коротко стричь. Не для красоты — иначе собачья шерсть всюду: в чашке с чаем, на детской соске, в растворе для контактных линз… Нужно подпиливать когти, чистить параанальные железы (это возле попы, иначе от собаки начинает пахнуть, как от помойки).
Дети очень любят Ханну и считают её членом семьи. А я очень люблю их. И да, вложенных в собаку денег хватило бы на первоначальный взнос по ипотеке на среднюю такую квартиру. Но я ни о чём не жалею.
Топ-10 проблемных пород
Наиболее подвержены различным заболеваниям:
- французский бульдог.
- английский бульдог.
- мопс.
- боксёр.
- английский дог.
- доберман.
- бассет-хаунд.
- немецкая овчарка.
- шарпей.
- такса.